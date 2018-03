KSČM chce zástupce v DR státních podniků výměnou za podporu vlády ANO a ČSSD

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa bude chtít strana zastoupení v státních podnicích a mediálních radách výměnou za podporu vlády ANO a ČSSD. To by se týkalo i ČEZu. Podle Filipa by se ČEZ neměl dělit.

Složení dozorčí rady bude výsledkem povolebních vyjednávání. Připomínáme, že dozorčí rada má 12 členů (z toho odbory 4) a o jejím složení rozhodne valná hromada (loni v červnu).