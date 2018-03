Waymo kupuje 20 000 automobilů Jaguar i-Pace pro taxislužbu samořízenými vozy

Společnost Waymo ze skupiny Alphabet koupí až 20 000 elektromobilů od britské automobilky Jaguar Land Rover (JLR) pro svou flotilu samořízených taxíků, kterou buduje od roku 2015. Modely I-Pace bude JLR dodávat v období 2020 až 2022. Oznámily to dnes obě firmy. Alternativní taxislužbu se Waymo chystá spustit ještě letos ve Phoenixu. Pokud vše půjde bez problémů, rozšíří ji pak i do dalších států.



Finanční podmínky dohody zveřejněny nebyly, agentura AP však uvedla, že cena zmíněného SUV začíná na 70 000 dolarech (téměř 1,44 milionu Kč), což by za celou dodávku znamenalo 1,4 miliardy dolarů.



Firmy své plány oznámily týden po nehodě, při níž samořízený automobil konkurenční společnosti Uber zabil chodkyni. Aniž Uber jmenoval, šéf Wayma John Krafcik zdůraznil, že automobily jeho firmy ujely přes osm milionů kilometrů na veřejných silnicích bez nehody a že inženýři stále pracují na vylepšení robotické technologie.

Foto: Alexandr Migl