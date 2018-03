OPEC a Rusko zvažují spolupráci při těžbě ropy na deset až dvacet let

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) usiluje o dlouhodobou spolupráci s Ruskem při stanovování výše těžby ropy. Saúdská Arábie, která je největším členem kartelu, nyní pracuje s Ruskem na dohodě o koordinaci dodávek ropy na světové trhy, která by byla platná deset až dvacet let, řekl agentuře Reuters saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Rusko a OPEC již více než rok uplatňují společný postup při dodávkách ropy na trhy, jehož cílem je podpořit ceny ropy. Dlouhodobá dohoda o koordinované těžbě by však byla něčím dosud nevídaným.



"Pracujeme na změně každoroční dohody na dohodu desetiletou až dvacetiletou," řekl princ, který je nyní na návštěvě v USA. Dodal, že rámec dohody je hotový, nyní se pracuje na detailech.





Rusko nikdy nebylo členem OPEC. V roce 2001 Moskva poprvé souhlasila s koordinovaným omezením těžby, nakonec ale nikdy plně nerealizovala své sliby snížit vývoz . Podruhé se Saúdská Arábie rozhodla získat Rusko a další nečlenské země k vzájemné spolupráci při koordinaci těžby v roce 2016, po prudkém propadu cen ropy v roce 2014 z více než 100 dolarů za barel pod 30 dolarů . Dohodu se nakonec podařilo uzavřít a ceny ropy od té doby oživily na 70 dolarů za barel. Rychle rostoucí těžba z břidlic v USA však růst cen brzdí.Zprávy o možné ropné alianci přicházejí v době, kdy se Rijád a Moskva snaží upevnit ekonomické vztahy, přestože jsou ve sporu kvůli Sýrii. Rijád podporuje rebely, kteří bojují proti armádě syrského prezidenta Bašára Asada, zatímco Rusko spolu s Íránem podporují Asada. Navíc tak Rusko spolupracuje s Íránem, který je dlouhodobě nepřítelem Saúdské Arábie.Loni v říjnu se saúdský král Salmán stal prvním vládnoucím monarchou země, který navštívil Rusko. Přivedl do Moskvy delegaci, která se dohodla na společných investicích za několik miliard dolarů a poskytla tak ruské ekonomice potřebné investice v době, kdy ji ničí nízké ceny ropy a západní sankce.