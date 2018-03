Nejmenší dividendový aristokrat na světě by pouhou stagnací přinesl zajímavé zisky

Tento týden bych se rád vrátil k tématu dividendových akcií, či přesněji řečeno dividendových aristokratů. Tedy společností, které mají za sebou dlouhou historii vyplácení a soustavného navyšování dividend. Pokud si z jejich seznamu vyfiltrujeme ty s největším dividendovým výnosem, vykoukne na nás i akcie společnosti, která možná bude nejmenším aristokratem na světě.



Weyco Group navrhuje, vyrábí a prodává obuv pro pány, dámy i děti. Její akcie nabízí dividendový výnos pohybující se nyní nad 2,7 %. Na konci roku 2017 to bylo mnohem více, ale následně přišlo prudké posílení ceny akcie, která si tak za posledních 12 měsíců připisuje téměř dvakrát tolik, co celý index. Výrazně k tomu přispěla i výjimečná odolnost, kterou tento titul ukázal v posledních týdnech, které byly jinak pro celý americký trh poněkud problematické.





Jak jsem avizoval v úvodu, Weyco je korporátním prckem, a určitě ne soustem pro ty, kteří loví pouze ve vodách gigantických blue-chipů. Jak ale ukazuje následující tabulka, jde o firmu velmi efektivní, co se týče schopnosti generovat hotovost. Z 284 milionů tržeb roku 2017 dokázala vytvořit 33,5 milionu provozní hotovosti (12 % marže) a jelikož investice do provozu jsou minimální, volný tok hotovosti dosáhl 32 milionů dolarů (11,3 % marže). Pohybujeme se tu tedy ve třídě firem jako je Hugo Boss, který operuje s marží volného cash flow kolem 10 %.Zdroj: MornigstarTržby firmy dosáhly vrcholu v roce 2015, zisky o rok dříve. Nejde tedy o žádnou raketu. Posledních pět let bylo z hlediska tržeb zhruba stagnací. Jakou hodnotu má? Pokud by firma byla schopná stále generovat oněch 32 milionů dolarů na volném toku hotovosti (a na tyto peníze by si mohli sáhnout akcionáři), hodnota jejího vlastního jmění by se měla pohybovat kolem 516 milionů dolarů . Kapitalizace je znatelně pod tímto číslem, konkrétně o 35 % na 333 milionech dolarů . Její výše totiž implikuje dlouhodobý pokles toku hotovosti o více jak 3 % ročně.Weyco má velmi silnou rozvahu. Soustavně vyplácí dividendy a i kdyby se jeho výsledky zhoršovaly, bylo by schopné jí ještě řadu let navyšovat, protože generuje mnohem více hotovosti, než nyní vyplácí. A i kdyby se firmě podařilo dlouhodobě jen stagnovat, její akcie jsou masivně podhodnocené. Na druhou stranu ale posledních pár let ukazuje, že i tato laťka „stagnace“ může být příliš vysoko (rok 2017 byl navíc pro tuto cyklicky citlivější akcii makroekonomicky příznivý). Hrát se možná bude o to, jak moc se firma bude zmenšovat – jak moc budou odpadat zákazníci cítící potřebu nosit v zahraniční vyrobenou, ale v USA zabalenou a prodávanou módní obuv.Weyco je tak malé, že dopracovat se nějakého analytického výhledu, neřkuli konsenzu, je v podstatě nemožné. Což ale může z části vysvětlovat onu, alespoň na první pohled zajímavou, valuaci: Hovořím o takzvané prémii malých společností – o tom, že podle některých studií vynáší akcie malých společností soustavně více, než u těch velkých. A tato prémie bývá někdy vysvětlována i tím, že ohledně malých společností obecně panuje vyšší nejistota daná i minimálním analytickým pokrytím. Tato prémie je tématem, které někdy zavání pověstným „obědem zadarmo“, a proto bych se mu rád věnoval příště.