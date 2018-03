Banky v eurozóně by mohly kamuflovat ztráty, bojí se prý ECB

Auditoři, pozor! Banky v eurozóně se mohou pokusit přidusit rány ze špatných úvěrů a natáhnout je do několika let, namísto aby zazněly naplno ve finančních výsledcích za uplynulý rok. Takové je varování, se kterým přišla Evropská centrální banka (ECB), alespoň podle informovaných zdrojů Bloombergu.



Na nebezpečí údajně upozornil Jednotný mechanismus dohledu (SSM), který dohlíží na největší banky v eurozóně a který funguje pod ECB. Tento mechanismus vznikl po globální finanční krizi a úvěrové krizi v eurozóně, aby pomáhal obnovit důvěru v evropský bankovní sektor a zvýšit odolnost bank.





Jádrem pudla by podle něj mohl být přechod na nový účetní standard IFRS 9, který nabývá účinnosti v letošním roce. Banky podle něj musejí vytvářet rezervy proti očekáváným ztrátám z úvěrů . Polštáře ale nemusejí vycpat najednou. Navýšení rezerv je rozloženo na pětileté období.A právě v přechodu na tento systém by banky prý mohly najít díru v systému. Díky němu by totiž mohly klasifikovat špatné úvěry způsobem, který by jim umožnil rozložit rezervy proti nim do pětiletého období namísto toho, aby na ně dopadl okamžitě a najednou, tvrdí také zdroje.SSM proto prý banky během jejich finalizace výsledkových zpráv za rok 2017 upozornil, aby se ztráty nepokoušely nijak zatajit.Dopad nových účetních pravidel na špatné úvěry budou hodnotit i letošní celoevropské zátěžové testy, na které se evropské banky pomalu chystají. Zotavující se ekonomika eurozóny sice bankám pomohla na cestě k lepší ziskovosti, některé z nich s- a jsou to hlavně banky v Itálii, Řecku a na Kypru, se ale nepřestávají potýkat s dědictvím v podobě nesplácených úvěrů ECB vykonává přímý dohled nad 118 významnými bankami v zúčastněných zemích. Tyto banky drží téměř 82 % bankovních aktiv v eurozóně. Systému SSM se automaticky účastní všechny země eurozóny. Ostatní země EU, které ještě nezavedly euro jako svou měnu, se mohou rozhodnout, že se SSM také zúčastní.

Zdroje: BBG, www.bankingsupervision.europa.eu