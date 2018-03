Nálada mezi americkými spotřebiteli ukazuje, že oživení ekonomiky dozrává

Index spotřebitelské důvěry publikovaný Conference Board se za březen snížil na 127,7 z 130 bodů. Trh předpokládal další nárůst optimismu, který se však nekoná. Důvěra spotřebitelů však zůstává stále výborná - nachází se o poznání nad úrovněmi před krizí a konkurovat jí může jen vysoký optimismus před dot-com bublinou. Předchozí, únorový výsledek, znamenal 18leté maximum.



Z průzkumu vyplývá, že hodnocení trhu práce se nepatrně zvedlo při dalším úbytku lidí spatřujících obtíže s hledáním zaměstnání. Ve výhledu do budoucna jsou ale spotřebitelé o něco méně optimističtí než v minulém měsíci. Vyhlídky pro podnikání pro období příštího půl roku se podle respondentů zhoršily. Výhled pro vlastní příjem se nezhoršil ani nezlepšil, obecně přibylo lidí s neutrálním názorem. Klesl optimismus týkající se budoucího vývoje akciového trhu.



Při pohledu na trh práce a nedávné výkony ekonomiky vidíme jasné zdroje dobré nálady spotřebitelů. Ještě lepšímu hodnocení brání dynamika mezd, ačkoli ta už také vyslala signály zlepšování. Inflace zatím nezrychluje tak, aby se stala pro spotřebitelskou náladu zátěží. Co ovšem mohlo zapůsobit negativně, byly tržní turbulence, které letos vystřídaly loňský strmý růst akcií.





Průzkum Conference Board už přes rok ukazuje rychle se lepšící náladu spotřebitelů, zatímco data Michiganské university se zlepšují opatrněji. Do hry vstupuje rozdílná metodika (měnící se vs. stabilní vzorek domácností), technicky vzato jsme ale stejný úkaz sledovali v obdobích, kdy se ekonomice dařilo nadprůměrně dobře, což odpovídá i současné situaci. Navíc, v historii najdeme jen dvě období (od začátku časové řady v r. 1967), kdy se index Conference Board nacházel výš než dnes. Trendy indexů jsou tedy další indikaci, že hospodářské oživení dozrává a o moc vyšší dynamiku už zřejmě neuvidíme. Na druhou stranu ovšem ekonomika může na vrcholu setrvat i několik let.V kratším období nebereme indexy důvěry jako zásadní vodítko pro aktuální spotřebu domácností. Zejména podle slabšího maloobchodu to zatím vypadá, že spotřeba v 1Q nedosáhla takové dynamiky jako na konci loňského roku.