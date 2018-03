Souhrn 27.3. - Evropa ve výrazném plusu, euro slabší, ropa neudržela růst, BCPP v plusu díky bankám. PMČR po výsledcích v minusu

12.h - Evropa silně roste, euro slabší, ropa v plusu, BCPP roste díky Erste,

PMČR po výsledcích mírně klesá

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při lehce nadprůměrné likviditě rostla v souladu s pozitivním vývojem akciových burz ve světě.Evropské trhy dnes těžily z pokračujícího uklidnění na poli možných obchodních válek. USA a Čína zdá se, jednají o změnách v nastavení pravidel vzájemného obchodu a to snižuje poněkud celkové napětí ve zmíněném směru.US trhy vstupují do svého obchodování nejistě. Euro dnes začalo před polednem oslabovat vůči dolaru a to mu i vydrželo. Jednotná měna oslabuje kvůli množícím se obavám o udržení tempa růstu inflace a slabším předstihovým makrům naznačujícím pokles tempa růstu evropské ekonomiky euru blízko včerejšího závěru. Ropa dnes neudržela pozitivní ladění z většiny dne. Vyšší ceny podporují zprávy o rostoucím geopolitickém napětí v třaskavé oblasti Středního východu, jež by mohly vyústit v produkční výpadky. Ceny tento měsíc zatím rostly o cca 7% respektive 5,3% za celý 1Q. Pokud se růst udrží bude to představovat třetí růstové čtvrtletí v řadě, což bylo k vidění naposledy ke konci roku 2010. BCPP dnes rostla díky příznivému vlivu pokračujícího zájmu o akcie Erste a bank obecně. Mírně se nedařilo ČEZu , po výsledcích a návrhu dividend klesly akcie PMČR. Jeho výsledky za celý rok 2017 byly nad odhady, ale výše dividendy i přes její absolutní meziroční růst spíše za odhady zaostala. Firma totiž snížila obvyklý 100procentní výplatní poměr z čistého zisku jen na nějakých 85% a to bylo pro část trhu určitě zklamáním. Dividendoví investoři jsou u PMČR z minulosti zvyklí spíše na vyšší dividendové výnosy a hodnoty kolem 5-6% už nečiní titul ve světle ostatních dividend nijak výjimečným.