Artus (Natixis):Trumpa nezajímají lidi, jen ceny akcií

Hlavní ekonom francouzské banky Natixis Patrick Artus asi nebude patřit mezi ty, kteří schvalují ekonomickou politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve své poslední analýze ji totiž hodnotí jako „mírně řečeno nekonvenční“. Nelíbí se mu ani fiskální stimulace, ani snahy o protekcionismus. A detailně vysvětluje, proč.



Ohledně fiskální stimulace, která má zejména formu snižování daňové zátěže, Artus poukazuje na její načasování. Přichází totiž v době, kdy se americká ekonomika pohybuje blízko stavu plné zaměstnanosti (ukazuje na to jak vývoj nezaměstnanosti, tak stabilizace míry participace). V takové situaci se nedá čekat, že se fiskální impuls projeví růstem ekonomické aktivity, protože ekonomika bude narážet na svůj potenciál. Projeví se ale „zbytečným zvýšením vládního dluhu a dluhu vnějšího“.





Na to, že se americká ekonomika blíží stavu plného využití svých kapacit, bychom pak neměli zapomínat ani při hodnocení různých protekcionistických kroků. Podle Artuse je totiž namístě se ptát, kde by se vzali potřební zaměstnanci v případě, že by protekcionismus americké vlády skutečně vedl k přesunu výroby do USA. Jak ukazuje následující graf, nezaměstnanost se v USA postupně dostala z vysokých pokrizových hodnot na mimořádně nízkou úroveň:A ekonom poukazuje na další relevantní mechanismus: Nízké ceny dovozů až doposud zvyšovaly celkovou kupní sílu amerických domácností. Na tu přitom negativně doléhá vysoký podíl zisků na celkových příjmech, a nízké ceny dovozů tak pomáhaly tento tlak snížit. Podle Artuse to platilo zejména u skupiny lidí s nižšími příjmy. Pokud by měly ceny dovozů kvůli clům a dalším překážkám volnému obchodu růst, budou trpět zejména tyto domácnosti.Artus tak dochází k závěru, že ekonomická politika amerického prezidenta se dá vysvětlit jen snahou o podporu cen akcií firem z tradičních sektorů, které těží ze snížení daňové zátěže a měly by těžit i z vyšších investic do infrastruktury a také z protekcionistických opatření. „Jinou makroekonomickou logiku v Trumpově politice najít nedokážeme,“ uzavírá ekonom.