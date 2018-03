Jednání o kabinetu: Odejděte z vlády, navrhne Hamáček Babišovi

Odchod Andreje Babiše z vlády bude jedním z bodů, o kterých dnes bude jednat hnutí ANO a ČSSD. Právě tuto podmínku si sociální demokraté stanovili pro účast ve vládě na svém únorovém sjezdu.

Předsedu ČSSD Jana Hamáčka dnes čeká další kolo vyjednávání o koalici s hnutím ANO. Hlavními body by měly být priority, které by chtěla ČSSD prosadit. Řeč by ale měla být také o personálních otázkách.

Hamáček pro Právo řekl, že navrhne Andreji Babišovi, aby z vlády odstoupil. Sociální demokraté totiž na svém únorovém sjezdu označili trestní stíhání premiéra kvůli kauze Čapí hnízdo za zásadní problém. Hnutí ANO ale už dříve avizovalo, že Babiš je jeho jediným kandidátem na předsedu vlády.

Znovu by se také měla otevřít otázka rozdělení resortů. ČSSD jich požaduje celkem pět, konkrétní jména ale ještě nepadla. I proto bude dnes ČSSD jednat také s komunisty, kteří zvažují toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Jejich podmínkou ale je znát jména kandidátů na ministry – k některým prý nemají důvěru, že by plnili program. Vadí jim například i někteří ministři za ANO, například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebo ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.