Jaderná energetická komise vidí dělení ČEZ jako vhodnou variantu

Vládní jaderná energetická komise považuje za nejlepší řešení pro výstavbu jaderných zdrojů odkup části ČEZ a využití nové státem plně vlastněné entity k financování projektů. Uvedl to ministr obchodu a průmyslu Tomáš Hüner. Dodal, že komise hodlá finální doporučení kabinetu vlády předat po dalším setkání plánovaném na 15. května.



Zprávu vnímáme mírně pozitivně s ohledem na nedávné komentáře ministra obchodu a průmyslu, že dělení ČEZ nedává smysl. Případné vytvoření separátní plně státem vlastněné entity, která by financovala výstavbu jaderných zdrojů, by pravděpodobně znamenalo, že ČEZ převezme roli dohledu i provozovatele projektu. Taková varianta by byla technicky náročná, ale proveditelná a pro minoritní akcionáře neutrální či pozitivní. Nicméně, stále se nacházíme v brzké fázi a očekáváme

pokračující diskuze.



Petr Bártek