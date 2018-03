FTC vyšetřuje Facebook v kauze Cambridge Analytica

Americký úřad Federal Trade Commission v pondělí potvrdil, že provádí neveřejné vyšetřování Facebooku v kauze Cambridge Analytica. Cílem je zjistit, do jaké míry byl Facebook zapojen do neoprávněného poskytnutí dat o 50 mil. uživatelích této firmě. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg byl rovněž pozván na slyšení do Kongresu.