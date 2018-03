Rozbřesk: Velká očekávání firem i spotřebitelů

Končí třetí měsíc, před námi je mimochodem druhé zasedání bankovní rady ČNB, a doposud zveřejněná data z české ekonomiky stále ukazují, že její výkon zůstává i nadále velmi solidní. Ať už jde o produkční statistiky za leden, nové zakázky nebo o tzv. měkká data z firem i od spotřebitelů. Právě ta byla na pořadu dne včera, kdy se znovu ukázalo, jak silná zůstávají očekávání od dalších měsíců, a to jak na straně podniků, tak domácností.

Celková důvěra v ekonomiku se sice mírně snížila, nicméně ne proto, že by svoji situaci a výhled hodnotily negativně firmy v průmyslu nebo ve stavebnictví. Pokles očekávání šel tentokrát na vrub obchodníkům, kteří tak ovšem jen mírně krotili svůj rekordní optimismus z předchozích měsíců. Proto nemá příliš smysl z tohoto výsledku cokoliv vyvozovat. Snad jen to, že v průběhu roku může dojít k drobnému zpomalení růstu tržeb maloobchodu, nicméně na tom snad není ani nic překvapivého. Naproti tomu optimističtější nálada se vrátila do stavebnictví, kde se už konečně zlomil dlouhodobě negativní trend zakázek.

Nejde sice o žádný dramatický restart, ale i tak je to změna k lepšímu. Z pohledu dalšího vývoje ekonomiky je však mnohem podstatnější vývoj v jejím největším odvětví – a sice v průmyslu. A tam i nadále panuje výborná nálada. Není sice úplně super-optimistická, nicméně je i nadále nad dlouhodobým průměrem s tím, jak firmy i nadále předpokládají, že budou zvyšovat jak svojí produkci, tak i zaměstnanost. Jak na tom byly v březnu se zakázkami, se však ukáže až příští úterý, kdy budou zveřejněny indexy nákupních manažerů (PMI).

A na závěr snad nelze opomenout jedno „nej“, které z březnového průzkumu důvěry vyplynulo. A tím je nejvyšší optimismus českých spotřebitelů v historii (sleduje se od roku 1998), který je ruku v ruce s jejich klesajícím strachem z budoucnosti. Nebojí se ani inflace, nezaměstnanosti ani zhoršení své finanční situace a na druhou stranu jsou ochotni rekordně utrácet i investovat. A prostě pociťují (nebo dokonce si užívají) ekonomický růst, který nepochybně ještě nějaký čas vydrží… tedy až do další recese.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna šla včera proti proudu v regionu a oslabovala dále za hranici 25,40 CZK/EUR. Nakonec žádné opory se jí ze strany holubičí centrální banky nedostává. Tedy snad kromě optimistického výhledu kurzu, s nímž ČNB „počítá“ ve své prognóze. Podle něj by už ve druhém čtvrtletí měla koruna v průměru posílit vůči euru o dalších padesát haléřů. Čtvrteční zasedání bankovní rady ČNB ji v tomto směru však asi taky příliš nepomůže. Je čas mezi dvěma prognózami, komentáře centrálních bankéřů vyznívaly velmi umírněně, a tak žádné překvapení v podobě ostřejšího tónu se snad ani čekat nedá. Přesvědčit ještě letos ČNB k akci může slabší koruna, ještě rychlejší růst mezd než sama centrální banka čeká, anebo konec QE v eurozóně. A právě na to spoléháme ve druhé polovině roku. Do té doby ČNB nejspíše setrvá ve vyčkávacím módu.



Zahraniční forex

Americký dolar bez vážnějšího zavinění slábne, přičemž v paritě s eurem se již pohybujeme u úrovně 1,245. Dolar přitom nic zásadního nevytěžil ani z úlevy amerických akciových trhů z toho, že obchodní válka není na spadnutí.



Dnes jsou na pořadu převážně data druhé až třetí kategorie, a tak eurodolar může vyčkávat na zajímavější makro události, které budou zveřejněny ve čtvrtek (inflace v Německu či spotřebitelské výdaje v USA).



Dnes bude ovšem ve střehu forint, a to před odpoledním zasedáním centrální banky. Žádnou změnu v měnové politice od MNB nečekáme, byť komentář k makroekonomickému vývoji může být lehce holubičí (s ohledem na to, že se inflace opět viditelněji vzdálila od cíle).



Ropa

Včerejší obchodování na ropném trhu příliš vzruchu nepřineslo a Brent se tak nadále drží lehce nad 70 USD/barel. Pravidelnou várku týdenních dat dnes odstartuje API, který nabídne neoficiální čísla o zásobách. Jakkoli by se mohlo stát, že se trh nyní nachází zcela v zajetí zpráv o vzrůstajícím geopolitickém napětí, byl to právě překvapivý pokles zásob, jež před týdnem způsobil citelný růst cen. A právě z tohoto důvodu bude i aktuální stav zásob pod drobnohledem investorů.