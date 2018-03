Výsledky PMČR za r. 2017 překonaly odhady, dividenda roste na 1080 Kč

Philip Morris ČR dnes (27.3.) ráno zveřejnil svoje výsledky za rok 2017, které překonaly očekávání. Jako vždy porovnáváme nekonsolidovaná čísla. Celkové tržby dosáhly 11,7 (+8,1 % r/r) vs. oček. 11,2 mld. Kč. Pozitivní překvapení plyne především z ČR (+230 mil. Kč) a SR (+240 mil. Kč). Segment výrobních služeb byl dle očekávání (2,7 mld. Kč). V obou případech (ČR i SR) se jedná především o cenový efekt, který byl výraznější, než jsme předpokládali. Objemy jsou v souladu s naší projekcí. V návaznosti na vyšší než očekávané tržby byl i provoz lepší. Provozní zisk EBITDA dosáhl 5,1 (+22,9 % r/r) vs. oček. 4,4 mld. Kč. Lepší byla i marže EBITDA s 43,3 vs. oček. 39,6 % z důvodu vyšších cen. To všechno celkově znamenalo čistý zisk 3,5 (+27,7 % r/r) vs. oček. 3,1 mld. Kč resp. čistý zisk na akcii ve výši 1 286 vs. oček. 1 145 Kč.

Pro investory to nejsledovanější je návrh managementu na hrubou dividendu, který je 1080 Kč (6,1% hrubý dividendový výnos. Tento návrh představuje 84% podíl na čistém zisku, což je pro nás mírným zklamáním. PMČR tradičně vyplácel 100 % a více čistého nekonsolidovaného zisku. I přes lepší než očekávaná čísla bychom očekávali spíše vlažnou reakci trhu vzhledem k tomu, že PMČR nevyplatí vyšší hrubou dividendu, která by odpovídala lepšímu hospodaření ze 100 %. Rozhodným dnem pro dividendu je 20.4. 2018.

Poznámka k novým bezkouřovým výrobkům nás překvapila. PMČR oznámil, že za 4Q17 produkty IQOS resp. HEETS zaznamenaly 1,8, resp. 1,7% tržní podíl na prodejích v ČR, resp. SR. Naše očekávání bylo, že podobné produkty si do dvou let získají zhruba 3% tržní podíl v obou zemích.