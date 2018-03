Philip Morris překvapil velmi slušnými zisky i návrhem dividendy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Vláda bude rozhodovat o podobě investice do nových jaderných bloků v červnu. Teprve poté začne diskuze nad transformací ČEZ.

Větrníky v Polsku zaostávají za původními plány společnosti ČEZ, důvodem je nová legislativa.

Výsledky Philip Morris za rok 2017 překonaly naše očekávání.

Evropské akcie by dnes měly zahájit růstem.

Dnes stojí za zmínku jen ekonomické události v Evropě, kde bude ohlášena důvěra v ekonomiku eurozóny za březen. Ta podle nás mírně poklesla, čímž reflektuje vývoj PMI indexů zveřejněných v minulém týdnu. Tento pokles přichází především z výrobního sektoru. Ekonomika eurozóny je však stále v dobré kondici a důvěra v ni zůstává na vysokých hodnotách.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro francouzského zpracovatele oceli Jacquet Metal Service.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy vstoupily do nového týdne výrazně v pozitivní náladě. Index Dow Jones získal 2,8 % hodnoty, S&P 500 posílil o 2,7 % a technologický Nasdaq si připsal zisk ve výši 3,3 %. V rámci indexu S&P 500 se dařilo všem sektorům, když se jejich zisky pohybovaly mezi 0,9 až 4 %. Nejlépe dopadly IT společnosti (+4 %), které táhl vzhůru především Microsoft. Ten se vzpamatoval z poklesů minulého týdne a včera tak posílil o 7,6 %. Výborně se také dařilo finančním institucím (+3,2 %) a výrobcům luxusního zboží (+2,9 %).

Trhy v Asii ukončují úterní obchodování v ziscích. Daří se všem trhům regionu, když jejich zisky dosahují 0,3 až 2,7 %. Nejlépe jsou na tom japonské trhy (+2,7 %) následované tchajwanskými (+1,4 %) a trojici vítězů doplňují trhy v Hongkongu se ziskem 0,9 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225 jsou na tom nejlépe energetické společnosti (+3,9 %), realitní developeři (+3,8 %) a průmyslové podniky (+3,1 %). Není jediný sektor, který by utrpěl ztráty.

ČEZ

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner mění rétoriku z minulého týdne, kdy uváděl, že rozdělení ČEZ je hloupost. Včera prohlásil, že se vláda nebrání odkupu aktiv energetické společnosti ČEZ, aby mohla zajistit výstavbu jaderné elektrárny. Než se ale vláda bude bavit o transformaci ČEZ, musí vybrat, kdo bude jako investor nové jaderné zdroje stavět. Ve hře jsou nyní tři možnosti, které pro členy Stálého vládního výboru pro jadernou energetiku připravili experti z ministerstva financí. Ti preferují, aby investorem byl stát a ne ČEZ. Hüner dodal, že jednotlivým modelům dali připomínky, které se vypořádají do 15. dubna. Následně budou varianty seřazeny až na zasedání 15. května, z něhož vzejde doporučení pro vládu. Ta by měla výsledky analýz dostat v červnu. Současně s rozhodováním o investorovi stavby se bude vláda zabývat i možnostmi financování výstavby. Neméně důležité je vyjasnit si také případné změny v zákonech, a to především v zákonu o veřejných zakázkách, aby výstavba měla hladší průběh.

ČEZ nepostaví v Polsku tolik větrných elektráren, kolik plánoval. Příčinou je podle něj změna legislativy. Tím, že vznikl nový zákon o vzdálenosti obcí od větrníků musel ČEZ některé projekty škrtnout a nepustit se do výstavby. Došlo k odpisům řádově desítek milionů EUR, uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Původní plány byly vystavět větrné elektrárny o instalovaném výkonu ve stovkách megawattů. Realita je však taková, že v Polsku jsou v současné době jen dva projekty s platným stavebním povolením o celkovém plánovaném výkonu kolem 40 megawattů. Odvolávání se ČEZ na změnu legislativy a následnou neúspěšnost investorského záměru kritizuje minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr. Ten tvrdí, že polský projekt je z jeho pohledu fatální selhání. Zákony se nepřijímají jen tak, ale dlouho se projednávají. ČEZ tak podle něj o dopadu nové legislativy měl vědět.

Philip Morris ČR

Philip Morris ráno zveřejnil výsledky hospodaření za předchozí rok.

Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 6,5 % na 12,2 mld. CZK za celý rok 2017 a překonaly tak naše odhady ve výši 11,6 mld. CZK. Zisk z provozní činnosti vzrostl o celých 25 % na 4,3 mld. CZK. Hlavním důvodem zlepšení celoročních výsledků byl zejména příznivý vývoj cen cigaret v České republice a na Slovensku odrážející zvýšení prodejních cen společnostmi Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. v letech 2016 a 2017. I přes očekávaný pokles trhu cigaret v České republice o 0,6 % na 20,3 miliard kusů cigaret, dokázal Philip Morris zvýšit své tržby v ČR o 7,4 %, a to díky navyšování cen. V Česku i na Slovensku bylo v roce 2017 uvedeno na trh zařízení IQOS společně s tabákovými náplněmi HEETS. Zde Philip Morris dosáhl celoročního tržního podílu v obou zemích na stejné úrovni, a to 0,3 % (1,8 % ve čtvrtém čtvrtletí). Překvapením pro nás je ne příliš výrazné zvýšení tržeb z výrobních služeb, kde jsme očekávali růst z 2,7 mld. CZK na 3,2 mld. CZK vzhledem k přesunu výroby z ostatních výrobních závodů společnosti. Tržby však v této oblasti vzrostly jen o 2,1 % na 2,8 mld. CZK. V souladu s ostatními ukazateli rostl i čistý zisk o necelých 26 % na 3,5 mld. CZK.

Výsledky společnosti hodnotíme pozitivně a dnešní vývoj ceny akcií by to měl podpořit. Vliv protikuřáckého zákona v České republice se neprojevil v silné míře, což odráží i trh cigaret v ČR, který poklesl jen o 0,6 %. Společnost zároveň navrhla výplatu dividendy ze zisku roku 2017 ve výši 1080 CZK na akcii, což je o 10 CZK více, než jsme očekávali. Dividendový výplatní poměr se však snížil na 84 % z dosavadních 100 %. Společnost si tak nechá ve formě nerozděleného zisku více než 0,5 mld. CZK. Detailnější informace o výsledcích přineseme v průběhu dne ve speciální zprávě.