Wall Street v pondělí se silnou rallye

Akcie na Wall Street vstoupily do nového týdne silnou rallye. Sentimentu pomohlo víkendové uklidnění situace okolo obchodní války mezi USA a Čínou. Rétorika vrcholných představitelů směřovala spíše k novým obchodním dohodám než k dalším nežádoucím clům. Indexy si tak připsaly největší zisky od srpna 2015 (S&P 500 +2,72 %; 2 658,55 b.). Nejvíce se dařilo výrobcům čipů (Intel +6,32 %; 52,48 USD) díky možným obchodním pobídkám z Číny, v závěsu za nimi se pohybovaly banky (Bank of America +4,35 %; 30,44 USD) s rostoucími výnosy na dluhopisech. Mezi blue chips kralovaly akcie Microsoftu (+7,57 %; 93,78 USD) poté, co Morgan Stanley vydala zprávu, že by společnost díky raketově rostoucímu odvětví cloud mohla brzy dosáhnout tržní kapitalizace 1 bilion dolarů. Slábnoucí dolar poslal cenu zlata nejvýše od poloviny února (+0,5 %; 1 353,7 USD).