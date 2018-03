Úterní obchodní seance 27. 3. 2018

Úterý 27. 3. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+2,84 %), S&P500 (+2,72 %) a NASDAQ (+3,26 %).

Evropa: DAX (-0,83 %), CAC40 (-0,57 %), FTSE 100 (-0,48 %).

Čína: Hang Seng (+0,77 %), Shanghai Comp. (+0,68 %), CSI 300 (+0,53 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+2,41 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) - Ek. sentiment a Spotřebitelská důvěra (březen)

USA: (15:00) – S&P/Case Shiller Index cen domů (leden)

USA: (16:00) – Richmondský FED index

------------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček.?, min. -2,739 M.

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily úvodní obchodní seanci, po výprodejích z minulého týdne, průměrným růstem o 2,5 %. Nejvíce se dařilo technologiím, sektorům služeb a financí. Facebook dokázal vymazat své ztráty, když zakončil o půl procenta výše po oznámeném vyšetřování ze strany americké obchodní komise FTC.

Akciové tituly během volatilní seance posilovaly hlavně díky uklidnění situace ohledně obchodní války mezi USA a Čínou. Obě země jsou ochotny během následujících dní jednat o nastavení podmínek vzájemného obchodu. Za USA zmírnil napětí ministr financí Steve Mnuchin. „Pracujeme na tom, abychom viděli, zda můžeme dosáhnout shody na tom, co pro ně znamená férový obchod,“ řekl Mnuchin v neděli pro Fox News. Tato dohoda by měla zahrnovat otevření čínského trhu dalším americkým vývozům, snížení jejich cel a zastavení nátlaku na americké společnosti v Číně ohledně transferu jejich technologií na čínské partnery, dodal Mnuchin. Čínský premiér Li Kche-čchiang v pondělí prohlásil, že Čína a Spojené státy budou v jednáních pokračovat, a zopakoval slib, že jeho země usnadní americkým podnikatelům přístup na svůj trh.

Země EU vyhošťují Rusy z ambasád, Trump nařídil uzavřít konzulát a poslat domů 60 diplomatů

Americký prezident Donald Trump v reakci na kauzu Skripal nařídil vyhoštění šedesáti Rusů a uzavření konzulátu v Seattlu. Mezi vyhoštěnými je i 12 diplomatů z mise při OSN v New Yorku. Ruské diplomaty se rozhodlo vyhostit také několik členských zemí Evropské unie, Ukrajina, Albánie, Norsko, Makedonie či Kanada. Z Česka musí odjet tři pracovníci ruské ambasády.

Asijská seance dnes navázala na včerejší uklidnění v USA. Japonský jen, jakožto bezpečný přístav, oslabuje a pomáhá japonskému indexu Nikkei k 2,5% růstu. Čínské akcie také korigují předchozí ztráty a trhy dnes budou sledovat údajnou návštěvu Kim Čong-una v Pekingu. O příjezdu severokorejského vlaku do Pekingu za nezvykle vysokých bezpečnostních opatření jako první informovala japonská média. Důraz na bezpečnost ihned vyvolal spekulace, že do Číny přijel nějaký vysoce postavený představitel KLDR, možná dokonce sám Kim Čong-un. Kim Čong-un se má koncem dubna sejít s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a do konce května podle všeho i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dnešní makrodata se budou týkat zejména spotřebitelské důvěry a ekonomického sentimentu v Evropě. Amerika zveřejní týdenní změnu zásob ropy dle institutu API. Evropské trhy dnes budou otevírat více než procentním růstem. Americké futures posilují růstem o 0,5 %.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Philip Morris CR