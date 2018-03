Evropské indikátory důvěry sice poklesnou, stále ale značí silný růst eurozóny (Ranní zpráva z finančního trhu)

Evropské sentiment indikátory pokračovaly v březnu v sestupu z extrémně vysokých hodnot z počátku roku. I tak zůstávají vysoko a poukazují na vysokou růstovou dynamiku v Evropě během prvního čtvrtletí. Měnový přehled pak ukáže na zvyšující se úvěrovou dynamiku v eurozóně. Je otázkou, zda bude vzestup americké spotřebitelské důvěry dostatečný k tomu, aby zvrátil aktuální trend posilujícího eura. Z regionu se dočkáme zasedání maďarské centrální banky. Změnu v nastavení měnové politiky nečekejme, rétorika centrálních bankéřů zůstane holubičí.

Úvěrová dynamika v eurozóně na vzestupném trendu

Meziroční růst evropské peněžní zásoby měřený agregátem M3 by podle našeho odhadu měl stagnovat na lednových 4,6 % s tím, že spatřujeme riziko na straně o něco nižší dynamiky. Důvodem je snížení objemu měsíčních odkupů aktiv v rámci programu kvantitativního uvolňování na přelomu roku (z loňských měsíčních 60 mld. EUR na 30 mld. EUR platných od počátku letošního roku). Akcelerace by měla být patrná na úvěrové dynamice. Za samotný březen očekáváme meziroční vzestup o 3,5 %. Již během letošního léta by měl růst překonat 4 % a ke konci roku se přiblížit 4,5 %.

Indikátory důvěry v eurozóně za březen dále klesnou. Klesající trend z rekordních hodnot z přelomu loňského a letošního roku je patrný na všech předstihových indikátorech počínaje PMI za celou eurozónu a konče národními indexy typu německého Ifo indexu. Nejvýznamnější zhoršení předpokládáme u průmyslové důvěry. Právě tento sektor totiž začíná narážet na limity v podobě nedostatku výrobních kapacit i pracovních sil. Obecně pak sentiment podnikatelů v Evropě sráží obavy z možných obchodních válek i nedávné turbulence na akciových trzích. I tak ale hodnota celkového sentimentu v eurozóně bude konzistentní s námi očekávanou mezičtvrtletní dynamikou HDP celé eurozóny za Q1 18 ve výši 0,6 %.

Euro proti dolaru nejvýše za poslední měsíc a půl

Společné evropské měně se pondělní obchodování vydařilo. Prakticky po celý včerejšek euro posilovalo a připsalo si téměř tři čtvrtiny procenta. Během dnešní asijské seance se kurz poprvé od poloviny února dostal přes 1,245 USD/EUR. Na trzích byl patrný ústup rizikové averze investorů a ochota opouštět měny bezpečného přístavu, kam patří dolar. Po eskalaci protekcionistických vyjádření v minulých dnech a týdnech přišlo včera určité uklidnění situace. Poradce Bílého domu P. Navarro uvedl, že je optimistický ohledně uzavření dobré dohody týkající se severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) a že se posouvají i jednání s Čínou. To potvrdil i šéf amerických financí S. Mnuchin.

Maďarská centrální banka dnes měnovou politiku nezmění

Maďarská centrální banka ponechá na svém dnešním zasedání nastavení měnové politiky nezměněné. Klíčová měnově politická sazba zůstane na současných 0,9 % ještě poměrně dlouhou dobu. Minimálně do poloviny letošního roku totiž zůstane inflace výrazně pod svým 3% cílem.

Před blížícím se zasedáním ČNB se koruně posilovat nechce

Česká koruna zahájila zkrácený předvelikonoční týden na hladině 25,40 CZK/EUR a během včerejší seance postupně ztratila zhruba pět haléřů. Březnový konjunkturální průzkum rozhodně nedopadl špatně a potvrdil solidní dynamiku hospodářského růstu během letošního prvního čtvrtletí. Vzhledem k situaci na trhu práce (rekordní zaměstnanost, vysoký růst mezd) nepřekvapuje, že spotřebitelská důvěra se v březnu vyšplhala na historické maximum. Naopak důvěra podnikatelů klesla a vrátila se k lednové hodnotě, a to kvůli situaci v obchodě a ve službách. Naopak průmyslníci jsou ohledně vývoje své ekonomické situace v následujícím půlroce ještě optimističtější. Protože z regionálních trhů žádný impuls nepřišel, lze za oslabením koruny spatřovat především blížící se zasedání ČNB. Vzhledem k aktuální výši inflace, která je hluboko (40 bb) pod prognózou ČNB se nelze vyloučit významnější holubičí komentář po čtvrtečním zasedání.