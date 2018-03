Jak iPhony zkreslují obchodní deficit USA (26.3.2018)

Americký prezident Donald Trump často ze svého iPhonu posílá tweety, ve kterých tlačí na Čínu, aby udělala něco pro snížení svého obchodního přebytku 375 miliard USD se Spojenými státy. Bližší pohled na chytré přístroje od Applu však ukazuje, jak jsou tato čísla zkreslená. Přístroje se montují v Číně, odkud jsou dodávány do celého světa. Velká část dílů, ze kterých se sestavují, však pochází od dodavatelů z celého světa, píše agentura Reuters.

Velká obchodní nerovnováha, která je jádrem potenciální obchodní války, existuje z převážné části kvůli elektrickým výrobkům a technologiím, největším položkám dovozu do USA z Číny. Příklad Applu ukazuje, že velká část této nerovnováhy je způsobena dovozem amerických značkových produktů, z nichž mnoho má díly dodané z celého světa, ale montují se v Číně.

Podívejme se na iPhone X. Výzkumná firma IHS Markit odhaduje, že jeho součástky stojí celkem 370,25 dolaru. Z toho 110 dolarů jde do Jižní Koreje firmě Samsung Electronics za dodávku obrazovky. Dalších 44,45 dolaru dostane japonská Toshiba a jihokorejský Hynix za paměťové čipy. Další dodavatelé z Tchaj-wanu, USA a Evropy získají také svoji část. Montáž, kterou mají na starosti smluvní výrobci v Číně jako Foxconn, představuje jen tři až šest procent výrobních nákladů.

Podle současných obchodních statistik se většina výrobních nákladů započítává do čínských vývozních údajů. To přimělo globální organizace, jako je Světová obchodní organizace (WTO), zvážit alternativní výpočty podle toho, kde je hodnota přidána. Dopad na vývozní údaje jen u iPhonu by byl velký.

Údaje výzkumných společností Counterpoint a IHS Markit ukazují, že Apple dodal loni na trhu v USA 61 milionů iPhonů. Za iPhone 7 nebo 7 Plus utratil v průměru 258 dolarů. Při hrubé kalkulaci byl u přístroje řady iPhone 7 deficit USA s Čínou loni 15,7 miliardy USD, což bylo asi 4,4 procenta celkového deficitu USA.

"U iPhonu, kde je Čína jen konečným montérem, je většina hodnoty (kterou Čína přispívá) jen práce namísto samotných součástek," uvádí analytik amerického institutu Information & Innovation Foundation John Wu.

Ekonom analytické společnosti Oxford Economics Louis Kuijs poznamenává, že využívání dodavatelů z celého světa americkými společnostmi k výrobě jejich produktů v Číně znamená, že v křížové palbě obchodní války budou zachyceny i další ekonomiky. "To je důležitý důvod, proč obchodní neshody mezi USA a Čínou způsobí 'paralelní škody', zvláště dalším asijským ekonomikám," uvádí. Podle něj při hodnocení skutečné přidané hodnoty by obchodní deficit USA s Čínou byl o 36 procent nižší než současný údaj, činil by 239 miliard USD.

Příspěvek iPhonu k obchodnímu deficitu USA téměř určitě prudce vzroste spolu se zvýšením maloobchodní ceny a dodávek. Výrobní hodnota však nezahrnuje hodnotu duševního vlastnictví, kterou Apple dodává prostřednictvím práce inženýrů a designérů v centrále v Kalifornii. A také marži pro distributory. Výrobní náklady přístroje iPhone X jsou zhruba 400 dolarů, velkoobchodní cena 800 dolarů a maloobchodní nedotovaná cena 1200 dolarů.

Úzce propojený výrobní ekosystém vyvolal řadu varování, že obchodní válka bude bolestivá pro všechny strany. Až 45 amerických obchodních svazů zastupujících některé z největších amerických firem vyzvalo v neděli prezidenta, aby nezaváděl cla na produkty z Číny, a varovalo, že to bude škodlivé zvláště pro americkou ekonomiku a spotřebitele. Také maloobchodní firmy a výrobci obuvi začali zvonit na poplach kvůli obavám, že plány mohou zvýšit spotřební ceny.

Institut Information Technology & Innovation Foundation uvádí, že desetiprocentní clo na dovoz čínské elektroniky zpomalí růst hrubého domácího produktu USA v příštích deseti letech o 163 miliard USD. Clo ve výši 25 procent pak až o 332 miliard USD. Kuijs vyzval obě strany ke zdrženlivosti. Mohutná ekonomická válka podle něj způsobí velké hospodářské škody na celosvětové úrovni.