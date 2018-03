USA a Čína v tichosti hledají řešení, jak předejít obchodní válce

Čína a USA údajně začaly vyjednávat o zlepšení přístupu USA na čínské trhy mimo zraky veřejnosti. Stalo se tak po týdnu plném silných slov z obou stran a po hrozbách Washingtonu uvalit cla a zmírnit tak nepříznivou obchodní bilanci.

Rozhovory, které se týkají i finančních služeb a zpracovatelského průmyslu, vede v Pekingu Liou Che, hlavní ekonomický poradce prezidenta Si Ťin-pchinga, a ve Washingtonu americký ministr financí Steven Mnuchin a obchodní zmocněnec USA Robert Lighthizer.

Mnuchin a Lighthizer prý poslali koncem minulého týdne Liuovi dopis, že Trumpova administrativa navrhla konkrétní požadavky, které zahrnují omezení čínských cel na americké automobily, větší nákupy amerických polovodičů a větší přístup do čínského finančního sektoru pro americké společnosti.

Americké akcie se po oznámení plánů USA uvalit na Čínu cla propadly hluboko dolů. Obavy z globální obchodní války spolu s rychlejším růstem úrokových sazeb Fedu a propadem akcií Facebooku dohnaly minulý týden hlavní akciové indexy na Wall Street k největším týdenním poklesům od ledna 2016. USA hrozily investičními omezeními a dalšími opatřeními ve snaze ulevit americkému deficitu obchodní bilance s druhou největší ekonomickou velmocí za 375 miliard dolarů. A ze strany Číny následovala hrozba odvetnými opatřeními.

Po zprávách, že Spojené státy a Čína jsou ochotny vyjednávat o clech a obchodních nerovnováhách, a vyhnout se tak obchodní válce zahájily hlavní akciové indexy na Wall Street pondělní seanci růstem až o 2 procenta. Index amerických blue chips Dow Jones v 15:41 SELČ rostl 2,1 %, širší index S&P 500 posiloval o 1,9 % a technologický Nasdaq Composite vyskočil o 2,1 %.

Trumpovi voliči z amerického středozápadu, jejichž vývozy čelí možným odvetným clům Číny, celní plány odsoudili a američtí spojenci od Canberry po Brusel nervózně zvažovali své diplomatické možnosti s tím, jak napětí mezi Washingtonem a Pekingem rostlo.

Americký prezident Donald Trump minulý týden naznačil, že USA využívá politiku cukru a biče. „Mluvili jsme s Čínou a jsme uprostřed rozsáhlých vyjednávání,“ řekl Trump ve čtvrtek, když vyhrožoval cly na čínské dovozy za 60 miliard dolarů a dalšími omezeními. „Uvidíme, kam to povede,“ dodal.

Přestože Peking reagoval na americké hrozby naštvaně, byli čínští funkcionáři opatrní, aby konflikt příliš nevystupňovali. Čínský ministr obchodu obvinil USA z „nastavování odporného precedentu“ a přišel s protiopatřeními vůči americkému zboží, včetně ovoce, vepřového masa, recyklovaného hliníku a ocelových trubek, za 3 miliardy dolarů. Nicméně Čína ve svém odvetném seznamu nezmínila největší americké vývozní artikly do Číny jako sóju, čirok a letadla Boeing, což podle některých pozorovatelů podtrhuje snahu Pekingu vyjednat s Trumpovou administrativou řešení.

Čínská zpravodajská agentura Sin-chua uvedla, že Liu sdělil v telefonátu Mnuchinovi, že nedávný obchodní útok Washingtonu na Čínu by mohl uškodit oběma zemím i světu. Dále vyjádřil naději, že obě strany budou spolupracovat, aby „zachovaly celkovou stabilitu svých hospodářských a obchodních vztahů“.

Trump sdělil, že chce, aby Čína snížila schodek vzájemného obchodu o 100 miliard dolarů, a že chce zvýšit prodeje amerických aut a polovodičů v Číně. „Chci oboustrannost,“ uvedl Trump minulý týden. „Když nám napočítají přirážku 25 % na každé auto, které tam vstoupí, a my si naúčtujeme 2 % na jejich auta, která se dostanou do USA, pak to není dobré,“ dodal. USA v současnosti uplatňují dovozní cla ve výši 2,5 %, Čína 25 %. V jiných oblastech mají ale USA vyšší cla než jejich obchodní partneři. A to včetně 25% cel na dovoz aut typu pickup a přísných tarifů na některé zemědělské produkty jako arašídy.

Americká strana je přesvědčená, že hrozba cly na dovoz poskytuje Washingtonu páku na prosazení velkých změn. Ale kritici této snahy varují, že nutit Čínu k vyjednávání se za současných okolností může vymstít. Jakékoliv ústupky by vypadaly jako podvolení se zahraničnímu nátlaku a zahanbily by čínské vedení.

„Pracujeme na tom, abychom viděli, zda můžeme dosáhnout shody na tom, co pro ně znamená férový obchod,“ řekl Mnuchin v neděli pro Fox News. Tato dohoda by měla zahrnovat otevření čínského trhu dalším americkým vývozům, snížení jejich cel a zastavení nátlaku na americké společnosti v Číně ohledně transferu jejich technologií na čínské partnery, dodal Mnuchin.

USA také tlačí na Čínu, aby uvolnila omezení vůči americkým finančním společnostem, zejména opatření, aby podnikali společně, což v mnohých případech limituje vlastnický podíl USA na 51 %.

Zdroj: WSJ, Reuters