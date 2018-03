Pokud nám stroje nemají brát práci, musíme splnit jednu důležitou podmínku

Predikování dalšího vývoje technologického pokroku je extrémně složité. Nemůžeme například hned předpokládat, že když se dříve nepotvrdily obavy, že stroje budou lidem brát práci, jsou tyto obavy nemístné i nyní. Ekonom Noah Smith dokonce na stránkách Bloombergu tvrdí, že stroje rychle zvyšují svou schopnost učit se a tím roste pravděpodobnost, že budou lidem brát práci ve všech oblastech. V ohrožení se v USA mohou ocitnout například řidiči nákladních aut. Otázkou je, zda lidé z profesí, kde začnou dominovat stroje, najdou jinou a lepší práci, nebo ne.



Podle Smithe je nejlepším vodítkem v této oblasti studie Darona Acemoglua a Pascuala Restrepoa z MIT, která tvrdí, že mezi lety 1990–2007 došlo při nahrazování lidí roboty ke ztrátám pracovních míst a poklesu mezd. Řada médií si této studie všimla a brala ji jako důkaz, že automatizace je skutečnou hrozbou pro zaměstnance. Jenže Smith poukazuje na to, že zmíněná studie se ve skutečnosti zaměřovala jen na úzkou část celkové automatizace. Podle Economic Policy Institute naopak platí, že investice do počítačů vedou k vyšší tvorbě pracovních míst.





Je tedy zřejmé, že v první řadě je třeba dobře zadefinovat, co to automatizace vlastně je. Katja Mann a Lukas Puttmann z Univerzity v Bonnu ve své nové studii opírají tuto definici o počet nových patentů týkající se zařízení, která „pracují nezávisle na člověku“. Není překvapivé, že podíl takových patentů prudce roste: Z 25 % v roce 1976 na 67 % v roce 2014. A podle zmíněných ekonomů tento trend nepřináší ztráty pracovních míst , ale pravděpodobně přispívá k jejich tvorbě. Výjimkou je ovšem výrobní sektor, protože v něm zvýšená produktivita nejde ruku v ruce s růstem poptávky a tudíž dochází skutečně k nahrazování lidí stroji.Podle uvedených studií se tedy zdá, že automatizace není schopna zvětšovat velikost daného odvětví a přináší v něm ztráty pracovních míst . Pokud ale objevujeme a vynalézáme produkty, tudíž vytváříme nová odvětví, automatizace lidem neškodí. Stalo by se tak pouze v případě, pokud bychom již nic nového nevymysleli a roboti by nám brali práci v odvětvích starých. „Doposud nic nenaznačuje, že by k tomu mělo dojít,“ uzavírá optimisticky Smith.Zdroj: Bloomberg