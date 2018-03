O krok blíže obchodní válce!

Autor: Bc. Jakub Obrovský

Poslední dobou velmi zmiňovaná hrozící obchodní válka dostala v minulém týdnu jasnější podobu. Ve čtvrtek večer totiž americký prezident Donald Trump podepsal dekret, kterým uvaluje tarifní cla na čínské výrobky dovážené do USA v hodnotě zhruba 50 mld. USD. Čínská odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a přišla v podobě zvýšení cel na americký vývoz do Číny.

Výše zmiňovaný dekret uvaluje tarifní dovozní cla na více jak 1 200 čínských výrobků, dovážených do USA v celkové hodnotě přes 50 mld. USD. Přesný seznam všech typů dovážených výrobků by měl být zveřejněn příští týden. Poté nastane třicetidenní konzultační období, které by mělo čínské vládě dát dostatečný prostor pro zpracování a omezuje tak částečně riziko unáhlených odvetných opatření ze strany čínské vlády. Jednou z dalších částí dekretu je pak také návrh na zavádění opatření pod správou amerického ministerstva financí, omezující čínské investice v USA.

Čína přišla s opatřením téměř okamžitě, kdy bylo oznámeno, že jako reakci na vyhlášení dekretu sama stanoví dovozní cla v různé výši na americké zboží. Především na americké vepřové maso, sušené i čerstvé ovoce, víno či ocelové tovary. Co do množství, výše cel i zvolených komodit se dá tato čínská odpověď považovat za velmi mírnou, rozhodně však nelze očekávat, že by měla být v příštím týdnu jedinou.

Společně s dekretem bylo také oznámeno dočasné udělení výjimek z cel na hliník a ocel z předminulého týdne pro Evropskou Unií, asijské, tak i jihoamerické země. Jedná se tedy z americké strany o jasný krok, směřující k soustředění veškerých možných obchodních omezení pouze na Čínu. Tento krok, společně např. s vyhoštěním ruských diplomatů ve spojitosti s ruským chemickým útokem v Londýně, výrazně vylepšuje vztahy mezi USA a především právě Evropou. Hledá si snad Trump pro blížící se obchodní konflikt silného spojence?

Další eskalace situace mezi USA a Čínou se zdá být nevyhnutelná. v očích amerického prezidenta je Čína, podobně jako Mexiko, zodpovědná za špatnou situaci a produkci americké ekonomiky v minulých letech především nerespektováním a porušováním obchodních vztahů. Další kroky, směřující k nápravám těchto křivd proto na sebe nenechají pravděpodobně dlouho čekat, stejně tak, jako přísnější odvetná opatření ze strany čínské.

Obě strany blížícího se konfliktu se nechaly slyšet, že sice obchodní válku nechtějí, rozhodně však nebudou trpět příkoří, pokud k ní skutečně dojde. Otázkou nadále zůstává, jak velký vliv bude tato válka mít na ekonomiku globální, rozhodně jí však neprospěje, když se její dvě největší země pustí do otevřeného konfliktu. Podobný názor sdílí i velká část investorů, proto bych v příštím týdnu očekával pokračování klesajících trendů z týdnů předchozích.