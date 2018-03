Hüner(MPO): Dostavba jádra je potřeba, musíme ale vybrat nejlepší způsob financování

Analýzami k výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně a ke způsobu jejich financování se v pondělí na Ministerstvu průmyslu a obchodu zabýval Stálý výbor pro jadernou energetiku. Jednání předsedal ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Členové výboru se shodli, že materiály je třeba dopracovat. Jasno ohledně doporučení k výstavbě by tak mohlo být letos v květnu.

Osmé zasedání členů Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE) se zaměřilo zejména na Analýzu vybraných investorských modelů výstavby nových jaderných zdrojů a způsobu jejich financování a rovněž se diskutovalo o Postupu přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín.

„Určitě potřebujeme jádro. Základní idea je, že nový blok má aspoň částečně nahradit bloky z Dukovan okolo roku 2035,“ opětovně zdůraznil ministr Tomáš Hüner. „Studie, kterými jsme se na výboru zabývali, popisují detailně tři možné investorské modely a také to, jak lze takový projekt, jako je jaderná elektrárna, financovat. Zatímco u investorských modelů experti navrhli pořadí dle jejich vhodnosti, u způsobů financování optimální model navržen nebyl,“ dodal ministr Tomáš Hüner.

Výbor se proto shodl, že je třeba během dubna oba podklady detailně vyhodnotit. Následně bude třeba dokumenty dopracovat tak, aby je výbor mohl projednat na příštím, tedy květnovém, zasedání.

SVJE se zabýval i nezávislou oponenturou analýzy, kterou je třeba udělat. Zpracovat by ji měla renomovaná firma, která vzejde z výběrového řízení. Na základě dopracovaných dokumentů a výsledků oponentury by jaderný výbor mohl dospět k závěrům a doporučením ohledně vhodného investorského modelu. Poté by se vše mělo předložit vládě, a to v 1. pololetí letošního roku.







Publikováno:

26.3.2018