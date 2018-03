Hlavní americké akciové indexy v pátek klesaly třetí den v řadě a dostaly se tak až na úroveň 200 denního klouzavého průměru. Ovšem ani tato technická podpora nemusí znamenat konec propadů. Ty jsou způsobeny, dle přesvědčení většiny předních ekonomů, chybnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten postupně mění nepohodlné poradce (ty s jiným názorem, než který zastává on sám) za servilnější jedince, kterým nedělá problém vzít Trumpovo myšlenky za své. Hlavním problémem, který trhy tíží je protekcionistická politika amerického prezidenta. Ačkoliv aktuální opatření nemají velký vliv na světové hospodaření, rodí se velké obavy v podobě stupňování tohoto trendu a to už by jistě reálné dopady na světovou ekonomiku mělo.

Americké akcie na sestupné dráze Diskuze a názory Diskuze a názory Na dané téma nejsou žádné názory. Přidat dotaz nebo názor » Přehled témat »