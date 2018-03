PMČR zveřejní výsledky za 4Q17 v úterý 27. - čekáme 1145 Kč zisku a dividend na akcii

Philip Morris ČR zítra (27.3.) zveřejní své výsledky za rok 2017. Jako tradičně je naše projekce založena na nekonsolidovaných číslech. Celkově očekáváme, že všechny segmenty (ČR, SR i výrobní služby) vykáží meziroční růst, což povede k 3,6% růstu celkových tržeb. Na provozní úrovni očekáváme zlepšení marže EBITDA (39,6 % vs. 38,1 % r/r). Důvody pro lepší marži vidíme ve vývoji směnného kurzu a v dříve započatých úsporných opatřeních. Absolutní EBITDA by měla vykázat růst o 7,8 % na 4,4 mld. Kč. Silnější provozní výsledek by se měl projevit i v meziročním růstu čistého zisku o 13,7 % na 3,5 mld. Kč, tedy zisk na akcii (EPS) ve výši 1 145 Kč.

Pro investory bude jako tradičně nejzajímavější návrh hrubé dividendy. Naše projekce nepočítá s uvolněním emisního ážia, ale i tak odhadujeme, že PMČR navrhne hrubou dividendu ve výši 1 145 Kč/akcii (6,5% hrubý div. výnos). Dalším bodem zájmu bude výhled společnosti na dopad nové legislativy zakazující kouření v restauracích na odbyt společnosti resp. na celkovou spotřebu cigaret v ČR a na vliv nových produktů (IQOS resp. HEETS) na čísla společnosti. Tyto vlivy by měly být již patrné i v samotných číslech za 2H17.