Vakcína proti Alzheimeru by mohla být dostupná do deseti let

Efektivní léčba Alzheimera by mohla být dostupná do tří let. "Vakcína", která by zabránila propuknutí nemoci, by pak mohla být vyvinuta do deseti let. Potvrdili to experti z Británie, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem této nemoci.

Vývoj léků, které by změnily životy, by mohl být dokončen už v roce 2021. Nyní je tedy otázkou kdy, nikoliv jestli, bude vyvinut lék na tuto zákeřnou nemoc. Píše DailyMail.

"V tuto chvíli jsou léky ve finálním stádiu klinických testů, takže první léčby by se mohly uskutečnit už do tří let," uvedl šéf výzkumu doktor David Reynolds na konferenci ve Velké Británii.

Současné léky na Alzheimerovu chorobu pouze potlačují příznaky, nové léky by však prý mohly vyléčit nemoc jako takovou.

Většina z 12 nových léčiv, které procházejí studiem, u lidí zastaví tvorbu toxických amyloidních plaků v mozku, které jsou charakteristickým znakem Alzheimerovy choroby.

Aby léky byly efektivní, měly by se podat co nejdříve, ideálně s prvními příznaky nemoci. Podle lékařů bude proto potřeba zkvalitnit testy, které určí diagnózu.

"Předpokládá se, že jenom v Británii bude do roku 2025 nemocí postiženo přes milion lidí, je naší povinností zajistit lidem trpícím Alzheimerem adekvátní péči, kterou si zaslouží," doplnila Hilary Evansová z výzkumného týmu Alzheimer’s Research UK. Máte podezření, že trpíte touto nemocí? Otestujte se ZDE.