Americké akcie dále propadaly, za vším stojí Trump

Hlavní americké akciové indexy klesaly dnes třetí den v řadě a dostaly se tak až na úroveň 200 denního klouzavého průměru. Ovšem ani tato technická podpora nemusí znamenat konec propadů. Ty jsou způsobeny, dle přesvědčení většiny předních ekonomů, chybnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten postupně mění nepohodlné poradce (ty s jiným názorem, než který zastává on sám) za servilnější jedince, kterým nedělá problém vzít Trumpovo myšlenky za své. Hlavním problémem, který trhy tíží je protekcionistická politika amerického prezidenta. Áčkoliv aktuální opatření nemají velký vliv na světové hospodaření, rodí se velké obavy v podobě stupňování tohoto trendu a to už by jistě reálné dopady na světovou ekonomiku mělo. Otázkou je proč se tak americký prezident chová a proč jeho jednání někdo nezastaví? Na tuto otázku bohužel neznám odpověď a nejspíš i zbytek trhu si láme hlavu nad tím, co Trump sleduje.

Jak se tedy na trhu chovat jako investor? Osobně zastávám názor, že je aktuálně lepší se držet zpátky a vstupovat do trhu s největší opatrností. Ideální variantou je asi navýšit hotovost na svém portfoliu a vyčkat na ustálení situace a až poté zpět nastupovat do pozic. Pro dlouhodobější investory je aktuální dění asi méně významné a přichází v úvahu postupné dokupy. Zde bych začínal s těmi nejstabilnějšími společnostmi a až po otočce trendu bych volil ofenzivnější tituly. Zatím se mi jeví propady spíše psychologického rázu, ovšem obavy jsou tentokrát na místě. Komentář bych uzavřel okřídlenou frází, že každý propad je zároveň šancí na budoucí zisk, i když se to někdy v moment propadu jeví přesně opačně.