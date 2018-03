Neoblíbený scénář investorů se vrací na obrazovky: A možná přijde i medvěd!

Pražská burza dnes předvedla nepřesvědčivý výkon a od samotného počátku bylo zjevné, že dnes není ve formě. Index PX v dnešním kole ztratil 0,98% a klesl na úroveň 1 107,72. Favorité dnes zaváhali téměř bez výjimky. Jediným světlým momentem byl výkon O2, která si připsala 0,36% (CZK 282,50) a se štěstím tak uhájila zelené pásmo. Mezi poražené favority dnešního kola patří Erste, která prohrála rozdílem třídy o 1,63% (CZK 1 023) a s velkými problémy se díky marodce potýkal i hlavní favorit soutěže ČEZ. Ten odepsal 1,36% a klesá k CZK 506 za akcii. Hrozí tak, že v příštím kole bude sesazen a dostane se pod hranici pětiset korun za akcii.



V německé Bundeslize jsme dnes byly svědky nezvyklého počtu vstřelených branek, zejména těch vlastních. Index DAX si odepsal 1,97% a klesl na 11 862,05. Vypadá to, že ze špatné formy se jen tak nedostane a je tak pouze otázkou času, kdy na návštěvu zavítá „medvěd“ a možná to bude celá medvědí rodinka, která se zdrží trochu déle, než by si hostitel přál. DAX dnes táhly dolů zejména banky v čele s Raiffeisen bank, která by dnes nezvítězila ani, kdyby měl soupeř zavázané oči (-1,9%, EUR 29,98), Deutsche bank – 2,8% (EUR 11,318), Commerzbank – 1,7% (EUR 10,998). Dnes roli favorita nesplnil ani tým z Bavorska a po nepřesvědčivém výkonu si akcie BMW odepsaly 1,3% a klesly na EUR 84,18. Podprůměrný výkon předvedl i Daimler -1,9% (EUR 65,77) a Porsche (EUR 64,30), které si odepsalo 1,8%.



Obchodování v USA se odehrává ve stejném duchu jako prezidenství Donalda Trumpa – kam vítr, tam pláž. Jsme tak svědky další nejisté seance, která reaguje na ne příliš oblíbené rozhodnutí o uvalení cla na dovážená zboží. Dow Jones -0,2%, S&P -0,5% a Nasdaq Composite -0,7%.