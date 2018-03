Týdenní komentář: V Praze výsledky, ve světě Trumpova obchodní válka

Obchodování na finančních trzích provázela tento týden zvýšená volatilita, a to hlavně v druhé polovině týdne. Jedním zdrojem nervozity bylo rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa uvalit na dovozy z Číny cla. Následně Čína naznačila, že recipročně zavede cla na americké dovozy. Naopak malým úspěchem byla dohoda, že USA nezavedou cla na dovozy z Evropy. Ve středu večer americký Fed podle očekávání znova zvýšil úrokové sazby a také potvrdil, že je bude dál zvyšovat. Dluhopisové trhy výrazně nereagovaly, ale na peněžních trzích rychle rostou sazby, což se stává negativním faktorem pro ceny rizikových aktiv. Významnou korporátní zprávou bylo i zveřejnění úniku uživatelských informací z Facebooku, které poslalo jeho akcie do výrazných ztrát. V souhrnu tak především hrozba obchodní válek a vyšší sazby peněžního trhu měly na akciové trhy negativní dopad, zatímco další makrodata větší vliv neměla.

Americké i evropské akciové indexy zaznamenaly ztráty kolem 4 % t/t, když většina ztrát přišla až v posledních 2 dnech. Evropské akciové indexy (DAX, Euro Stoxx 50) po tomto propadu již klesly na svá roční minima. Domácí index PX v pátek uzavřel na 1 108 bodech (-1,0 % t/t).

V Praze dominovala zprávám výsledková sezóna. V úterý zveřejnil ČEZ výsledky, které překonaly odhady trhu i celoroční cíle managementu. EBITDA dosáhla 53,9 mld. Kč a upravený čistý zisk 20,7 mld. Kč. Návrh dividendy oznámen nebyl. Cíl pro tento rok (EBITDA 51 – 53 mld. Kč, zisk 12 – 14 mld. Kč) je jen lehce pod očekáváním analytiků. Akcie společnosti i přes solidní výsledky nakonec uzavřely týden s mírnou ztrátou (-1,08 % na 506 Kč).

Ve čtvrtek oznámila pojišťovna VIG čistý zisk za minulý rok ve výši 298 mil. EUR (oček. 286 mil. EUR). Předepsané pojistné pokračuje v poměrně rychlém růstu (+4 % r/r) a absence výraznějších hromadných pojistných událostí vedla ke zlepšení ziskovosti na téměř všech trzích (kromě ČR). Návrh dividendy je 0,9 EUR na akcii (3,3% hrubý dividendový výnos). Management dále zvýšil svůj výhled hospodaření, když původní cíl pro rok 2019 by měl být splněn již letos. Velmi dobré výsledky nakonec pomohly VIG odolat globálním výprodejům a titul uzavřel na úrovni 676 Kč (+1,73 % t/t). Pegas zveřejnil výsledky také ve čtvrtek a také překonal odhady. Tržby vzrostly o 10 % r/r a provozní zisk EBITDA na úrovni 13,7 mil. EUR (+9 % r/r) je jednou z nejvyšších v historii. Podle očekávání management nenavrhne vyplatit dividendu. Akcie zakončily v pátek na úrovni 894 Kč (-1,54 % t/t).

Z dalších zpráv stojí za zmínku oznámení, že PPF koupila telekomunikační aktiva norského Telenoru v regionu střední a východní Evropy. Majoritní akcionář domácího O2 CR získá mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku za 2,8 mld. EUR (zhruba 71,5 mld. Kč). Bezprostřední vliv na O2 CR nevnímáme, ale z dlouhodobého hlediska může vzniknout zajímavé telekomunikační aktivum v rámci celého regionu. Ve čtvrtek došlo v areálu Unipetrolu v Kralupech nad Vltavou k výbuchu na silničním terminálu. Tato tragická událost způsobila dočasné zastavení distribuce pohonných hmot přes silniční terminál, na zpracování ropy neměla vliv. Výraznější dopad na Unipetrol neočekáváme

Nejrychleji rostoucím titulem na pražské burzy byla pojišťovna VIG (676 Kč, +1,73 % t/t), kterou investoři poptávali díky solidním výsledkům hospodaření. Naopak nejhorší týdenní výsledek předvedly akcie Stock Spirits (71,7 Kč, -6,4 % t/t), které klesaly bez fundamentální zprávy. Akcie Stock Spirits nicméně klesají již dva měsíce od vrcholu dosaženého v lednu.

Příští týden bude pokračovat ve výsledkové sezóně Philip Morris ČR. Celkově očekáváme 4% meziroční růst tržeb a vylepšení ziskové marže. Čistý zisk očekáváme na úrovni 3,5 mld. Kč (+14 % r/r), což by indikovalo návrh dividendy ve výši 1 145 Kč na akcii (6,5% hrubý div. výnos).

Téma obchodních cel, které vyvolalo obavy na akciových trzích v minulých dnech, bude podle nás hlavním tématem trhu i v příštím týdnu. Klíčové je pro trh rozlišit, zda Trumpovo oznámení 25% cel na čínské dovozy ve výši 60 mld. USD je skutečným záměrem, nebo spíše prostředkem, jak si vynutit od protistrany ústupky. Investoři budou také sledovat vývoj sazeb na peněžním trhu, které v posledních týdnech výrazně vrostly a mohly by být pro akciový trh nadále negativní. Na domácí scéně budeme sledovat zasedání České národní banky ve čtvrtek, které by však po únorovém zvýšení úrokových sazeb nemělo přinést žádné významné změny. Spíše budeme sledovat výhled, tj. konkrétně to, zda centrální banka počítá do konce roku s dalším zvýšením sazeb či nikoli. Příští týden bude zkrácený o velikonoční Velký pátek, kdy se neobchoduje ani na amerických burzách, ani na většině evropských burz včetně Burzy cenných papírů Praha.

Z makroekonomických čísel budou investoři sledovat v USA úterní spotřebitelskou důvěru za březen (oček. 131 b. po 130,8 b.) a středeční sjednané prodeje domů za únor (oček. +2 % m/m po -4,7 % v lednu). Ve středu bude také zveřejněno třetí čtení amerického HDP za 4Q 2017 (oček. +2,7 % po 2,5 % r/r). Důležitějším číslem však budou ve čtvrtek osobní příjmy a výdaje v USA za únor, kdy se u osobních výdajů očekává spíše pomalé tempo +0,2 % m/m po stejném údaji v lednu. Index nák. manažerů v oblasti Chicaga (čtvrtek) se má za březen udržet vysoko na 62 b. (po 61,9 b.).