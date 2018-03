Technická analýza: Nečekaný pokles zásob vynesl ropu do rezistentní oblasti, další růst může být složitý

Americký prezident Trump včera oznámil, že cla na hliník a ocel se nebudou vztahovat na vybrané země včetně EU. Tato zpráva by sice mohla nahrávat břidlicovým producentům, ropa samotná by z ní ale ve výsledku šťastná být nemusela. Rostoucí aktivita amerických producentů, kteří by měly s nižší cenou oceli snadnější cestu k expanzi, může pomoci navýšit dodávky břidlicové ropy. Naopak zpráva o nečekaném poklesu zásob ropy v USA její ceně nahrávala. I přesto se však komodita nedokázala dostat na hodnotu 66,66 USD za barel a následující týden tomu nemusí být jinak.

USOil: Americká ropa pokračuje vzhůru v růstovém kanálu, který se aktuálně dostává do rezistentní oblasti mezi 64,77 – 66,66 USD za barel. Aktuálně se tedy ropa dostává k hodnotám, jejichž překonání může být složité. Ukazatel RSI zatím signalizuje neutrální pásmo na denním grafu, ale začíná se opět přibližovat překoupené oblasti.

Preferovaný scénář: Short pozice. Aktuální ukazatele spíše indikují možný odraz od rezistentního pásma a posunou zpět pod hodnotu 63 USD za barel, kde se nachází také 50 denní klouzavý průměr. Případné proražení tohoto ukazatele by se ropě dále otevřela cesta k poklesu na hodnotu 60 USD za barel, kde leží také 100 denní klouzavý průměr.



Alternativní scénář: Konsolidace. Alternativně ropa může zkoušet testovat několikaletá minima a mířit bočním směrem v rezistentním pásmu mezi 64,77 – 66,66 USD za barel.