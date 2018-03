20.6.2014

Ministr Babiš vystoupil k otázce úniků na DPH na zasedání Rady ECOFIN a označil rozšíření reverse charge za efektivní, jednoduché a férové řešení.

2.10.2014

Ministři financí České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska a Polska se setkali v Praze k diskuzi o společných prioritách, hlavním tématem byl boj proti daňovým únikům v oblasti DPH a možné společné kroky.

13.11.2014

Ministr Babiš zaslal komisaři Moscovici dopis (.PDF, 903 kB) s urgencí, aby byly učiněny kroky ve věci VAT úniků. Podobný dopis zaslali ministři Slovenska a Rakouska.

8.1.2015

Ministr Babiš zaslal dopis (.PDF, 99 kB) s apelem na řešení daňových úniků DPH všem 27 ministrům financí EU.

27.1.2015

Ministr Babiš na jednání rady ECOFIN při diskuzi o budoucím programu komise vyjádřil politování, že v programu na rok 2015 chybí jakékoliv opatření pro boj proti DPH únikům. Byl podpořen několika dalšími ministry financí. Téhož dne se ministr Babiš bilaterálně setkal s komisařem Moscovici, jednali mezi čtyřma očima o otázce reverse charge. Komisař Moscovici označil za jediné možné řešení pro krátkodobý horizont žádost podle čl. 395 směrnice o DPH a zdůraznil, že by měla větší šanci na úspěch, pokud by byla podána více státy v regionu.

24.3.2015

Ministr Babiš a ministr Schelling zaslali společný dopis ministrům financí (.PDF, 631 kB) Nizozemska, Bulharska, Slovenska, Chorvatska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Rumunska a Maďarska s dalším apelem, že v oblasti úniku DPH se musí něco konat.

7.5.2015

Ministři financí České republiky, Rakouska, Bulharska, Slovenska, Maďarska a náměstek ministra financí Spolkové republiky Německo se setkali ve Vídni a diskutovali o dalším společném postupu.

16.6.2015

Česká republika podala spolu s Rakouskem, Slovenskem a Bulharskem společnou žádost (.PDF, 213 kB) o povolení reverse charge na zdanitelná plnění přesahující 10 000 eur. Žádost byla zamítnuta dne 28.10.2015 sdělením komise(.PDF, 262 kB) s odůvodněním, že rozsah žádosti je v rozporu s ustanoveními směrnice o DPH.

29.7.2015

Ministr financí Babiš odpověděl (.PDF, 635 kB) na dopis komisaře Moscovici, který se týkal daňových rájů a připomněl, že se stejnou intenzitou je potřeba řešit DPH.

11.9.2015

Ministr Babiš znovu hovořil o nutnosti řešit podvody v DPH a o možném využití metody reverse charge na neformálním zasedání rady ECOFIN. Následně o této alternativě jednal s komisařem Moscovici.

17.9.2015

Ministr Babiš zaslal komisaři Moscovici další dopis (.PDF, 1093 kB) (v kopii předsedovi Junckerovi a místopředsedovi Dombrovskisovi), ve kterém apeloval na nutnost rychlého řešení, mimo jiné i v kontextu nově zveřejněného VAT GAP.

6.10.2015

Ministr financí Babiš podmínil svůj souhlas se směrnicí o automatické výměně informací o předběžných daňových rozhodnutích tím, že rada ECOFIN bude v blízké budoucnosti řešit podvody v oblasti DPH. V tomto smyslu bylo do zápisu jednání Rady ministrů vloženo jednostrané prohlášení, které apeluje na testování širšího použití metody reverse charge, např. formou pilotního projektu v ČR.

6.11.2015

Ministr financí pozval ministry financí Visegrádské skupiny, Rakouska, Bulharska, Rumunska a Nizozemska a klíčové profesní asociace v České republice na mezinárodní konferenci "Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům".

12.11.2015

Pracovní skupina Rady na vysoké úrovni pro daně (Lucemburské předsednictví) jednala o dokumentu ČR "Broadening the reverse charge mechanism in respect of domestic supplies" (.PDF, 88 kB) Z diskuse vyplynulo, že řada států považuje metodu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) za jednu z alternativ pro definitivní režim. Jednalo se o součást přípravy orientační debaty ministrů na toto téma.

19.11.2015

Ministr Babiš vystoupil na odborné konferenci (.PDF, 205 kB)v Budapešti „CEE VAT Antifraud Conference” spolu s maďarským ministrem financí Mihály Vargou s návrhem, jak podvody v DPH efektivně řešit v krátkodobém horizontu.

4.12.2015

Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní odbornou konferenci „Rozšířením reverse charge proti daňovým únikům“ v Praze za účasti ministra financí ČR a Maďarska, prezidenta finanční správy SR a generálního finančního ředitele ČR.

18.12.2015

Česká republika na Coreper II oficiálně požádala, aby na program lednového zasedání Rady ECOFIN dne 15.1.2016 byl zařazen bod "Boj proti podvodům na DPH v EU: Využití metody přenesení daňové povinnosti" ("Combatting VAT fraud in the EU: use of the Reverse Charge Mechanism").

15.1.2016

Rada ECOFIN diskutovala o boji proti podvodům v oblasti DPH a rozšíření metody reverse charge. Tento bod byl na program zařazen na žádost České republiky. Proběhla výměna názorů mezi ministry financí, která potvrdila, že se jedná o mimořádně aktuální téma. Tiskovou zprávu k této události naleznete zde.

1.2.2016

Česká republika zavedla metodu reverse charge na jednu z posledních položek, kde to legislativa EU umožňuje, a to na dodání elektřiny a plynu.

7. 4. 2016

Evropská Komise vydala dlouho očekávaný Akční plán o DPH. Kromě definitivního režimu DPH v EU se v něm věnuje také boji proti daňovým úniku v kratším horizontu, pro nějž připouští i rozšíření reverse charge mechanismu a budoucí úpravě sazeb DPH v EU. Plné znění sdělení Komise a doplňující informace naleznete zde.

23. 4. 2016

Ministři financí států EU diskutovali o možných řešeních úniků na DPH pro krátkodobý horizont na neformálním zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) v Amsterdamu. Hlavním tématem byly nekalé daňové praktiky v oblasti korporátní daně (panama Papers) a spolupráce daňových správ při odhalování karuselových podvodů.

25. 5. 2016

Po diskusi ministrů financí států EU k Akčnímu plánu komise o DPH přijala Rada ECOFIN závěry, v nichž je jako jeden z nástrojů boje proti podvodům na DPH pro krátkodobý horizont zmíněno širší využití mechanismu reverse charge. Případný legislativní návrh by měl být určen pro státy, které jsou vážně zasaženy úniky na DPH (.PDF, 143 kB).

17. 6. 2016

Na zasedání ministrů financí států EU v Lucemburku (klik – tisková zpráva – viz odkaz) ČR získala písemný závazek Evropské komise, že Komise do konce roku 2016 předloží legislativní návrh umožňující členským státům zavést mechanismus přenesení daňové povinnosti, následujícího znění "The Commission commits to present, before the end of the year, a legislative proposal allowing individual Member States to derogate from the common system of value added tax so as to apply a generalised reverse charge mechanism to domestic supplies above a defined threshold and preserving the Internal Market." Prohlášení je součástí zápisu zasedání rady ECOFIN.

5. 8. 2016

Ministr financí Německa Wolfgang Schäuble vyjádřil podporu iniciativě ministra financí Andreje Babiše při rozšiřování reverse charge v českém tisku.

31. 8. 2016

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček vysvětloval ve výboru ECON Evropského parlamentu význam metody reverse charge při potlačování karuselových podvodů.

7. 9. 2016

Komise zveřejnila nejnovější data o výši mezery DPH v členských státech EU. Česká republika zaznamenala výrazné zlepšení.

1. 10. 2016

Česká republika zavedla metodu reverse charge na telekomunikační služby, které jsou poslední položkou pro sektorový reverse charge podle Směrnice EU o společném systému DPH. K dalšímu rozšíření této metody je nutná změna legislativy EU.

24. 11. 2016

Evropský parlament přijal usnesení k definitivnímu systému DPH v EU a boji proti daňovým podvodům, v němž vyzval Komisi, aby zhodnotila dopady reverse charge prostřednictvím pilotních projektů, jak požadují některé členské státy.

21. 12. 2016

Komise předložila návrh na dočasnou výjiku na obecný reverse charge. Návrh umožňuje použít reverse charge zainteresovaným členským státům, které splní přísně nastavené podmínky na domácí zdanitelná plnění nad 10 tisíc euro.

24. 1. 2017

Ministři financí ČR a Rakouska Andrej Babiš a Hans Jörg Schelling zaslali komisaři Moscovici společný dopis (.PDF, 587 kB) s komentářem předloženého návrhu a apelem na rychlé schválení.

27.1.2017

Komise představila ministrům financí na ECOFIN návrh k obecnému reverse charge. Komentář ministra financí k jeho obsahu je zde.

21.3.2017

Ministři financí EU znovu jednali o návrzích v oblasti DPH, tedy o výjimce na všeobecný reverse charge a o snížených sazbách na publikace včetně elektronických knih. Delegaci ČR vedl ministr financí Andrej Babiš. Tiskovou zprávu naleznete zde.

22. 4. 2017

Na okraji neformálního zasedání Rady ECOFIN v La Vallettě vedl ministr financí Andrej Babiš bilaterální rozhovory s ministry financí Rumunska a Lotyšska o možném fungování všeobecného reverse charge v České republice, po případném schválení návrhu, který Evropská komise předložila v prosinci 2016. Ministři obou dotčených států potvrdili svojí podporu.

16. 6. 2017

Ministr financí Ivan Pilný na zasedání Rady ECOFIN v Lucemburku znovu potvrdil, že schválení návrhu o výjimce na všeobecný reverse charge je prioritou České republiky. Vyjádřil se také k návrhu na zavedení snížené sazby DPH na publikace včetně elektronických knih, kde poukázal na celou řadu technických i právních problémů a zejména nutnost řešit oblast digitálního trhu komplexně. Ani jeden z návrhů v oblasti DPH nezískal jednomyslnou podporu všech členských států. Související tiskovou zprávu naleznete zde.

26. 6. 2017

Ministr financí Ivan Pilný zaslal dopis (.PDF, 1095 kB) svému francouzskému protějšku, ve kterém znovu vysvětlil pozici České republiky k projednávaným návrhům v oblasti DPH a požádal, zda by bylo možné podrobnosti diskutovat bilaterálně na okraji červencového zasedání Rady ECOFIN.

11. 7. 2017

Ministr financí Ivan Pilný vedl na okraji zasedání rady ECOFIN bilaterální rozhovor s francouzským ministrem financí Brunem Le Maire o důvodech, proč Francie odmítá jako jeden z posledních států EZ návrh na zavedení všeobecného reverse charge v České republice. Ministr Le Maire považuje návrh vypracovaný Komisí za protiprávní, zároveň naznačil otevřenost v hledání řešení souladného s primárním právem EU. Tisková zpráva k zasedání Rady ECOFIN je zveřejněna zde.

8. 3. 2017

Předseda vlády Andrej Babiš zaslal dopis (.PDF, 8287 kB) francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, v němž vysvětluje význam všeobecného reverse charge pro boj proti karuselovým podvodům a apeluje na přijetí souvisejícího návrhu Evropské komise. Předseda vlády Babiš k této otázce hovořil rovněž na zasedáních Evropské rady v prosinci 2017, v únoru a v březnu 2018, stejně jako v bilaterálních rozhovorech s premiéry. Někteří z nich (Mark Rutte, Sebastian Kurz, Mateusz Morawiecki) na jednání Evropské rady rovněž uvedli, že výši nevybrané DPH v EU považují za nepřijatelnou a Českou republiku tím podpořili.

Všem výše uvedeným akcím předcházela řádná příprava na pracovních úrovních. V únoru 2015 byla vládním výborem pro EU schválena informace o postupu ve věci této iniciativy (.PDF, 534 kB).