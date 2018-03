Komodity nám možná říkají, že rok 2008 je zpátky

Americký plán zavést cla na čínské zboží se na světový trh možná ještě nestihl zcela promítnout, některé komodity ale vypadají nalomeně už teď. Podle banky Bank of New York Mellon Corp to může být čerstvé varování před možným zpomalením ekonomiky.



Index The Baltic Dry, který je ukazatelem nákladů na přepravu, je pod tlakem od prosince, uvedl ve čtvrtečním komentáři hlavní měnový analytik banky Simon Derrick. Kovy jako měď, železná ruda nebo zlato začaly pokulhávat nedlouho poté. Světem se mezitím začaly šířit více či méně ověřené zprávy o restriktivních opatřeních USA namířených proti obchodu. Obavy z obchodní války pak začaly narůstat. A další oběti? Australský dolar a další jemu podobné měny.



„Podobné indikace v roce 2008 poskytly časné varování před zpomalujícím růstem,“ uvedl Derrick podle Bloombergu.

Roční vývoj indexu Baltic Dry Index, sestavovaného burzou Baltic Exchange pro sledování nákladů na přepravu různých surovin:



Dnes dolů zamířily termínové kontrakty na pšenici a sójové boby. Stalo se tak poté, co Čína zveřejnila seznam amerických produktů, na která hodlá uvalit dovozní cla. Děje se tak v reakci na podobné americké opatření na dovoz oceli a hliníku a na nejnovější americký dokument, který by mohl vést k uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě 60 miliard dolarů. Prezident USA Donald Trump podepsal příslušný dekret ve čtvrtek.



Sójové boby, které jsou hlavním americkým vývozním zemědělským artiklem do Číny, na čínském seznamu nejsou. Obchodníci se ale obávají, že by se tam mohly ocitnout.



Útlum v cenách komodit nastává navzdory optimismu, který provází aktuální hospodářskou konjunkturu. Právě to je situace, která se podle Derricka tolik podobá červenci 2008. Všechno prý tehdy „vypadalo růžově“. Jenomže index Baltic Dry už tou dobou ztrácel zhruba 30 procent na svoje květnová maxima. Další špatná zpráva pak prý přišla z motorismu, podle níž květnové zahájení motoristické sezóny v USA provázel třetí největší meziroční pokles najetých mil za 66 let.



Trhy nyní za hlavní hrozbu pro následující měsíce považují inflaci. Skutečné nebezpečí by ale podle Derricka mohlo číhat někde úplně jinde: „Eskalující obchodní napětí by se mohlo vynořit jako hybná síla a projevit se prostřednictvím zpomalení v Číně i jinde,“ podotkl také Derrick.

Globální výprodej na začátku února mohl některé investory vystresovat, že býčí rally je u konce. V některých bankách ale mohou být zatím zcela jiného názoru. Investiční ředitel Credit Suisse Michael Strobaek ve čtvrtek uvedl, že tento švýcarský bankovní gigant nadále rozšiřuje svoje portfolio o akciové tituly, má z nich dobrý pocit a má na tuto třídu aktiv doporučení „overweight“. „Konec tohoto býčí trhu ještě nepozorujeme,“ uvedl podle CNBC.

Zdroje: BBG, CNBC, FT