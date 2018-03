Květnové zvýšení úroků ze strany Bank of England se přiblížilo

Zatímco hrozba obchodní války mezi USA a Čínou měla výrazné dopady na řadu trhů (viz propad akcií , výnosů dluhopisů a vybraných komodit), tak na devizových trzích s výjimkou posílení japonského yenu (a částečně švýcarského franku ) se příliš neprojevila.Nejzajímavějším měnou posledních hodin byla britská libra , která až do zveřejnění výsledků jednání Bank of England posilovala. Květnové zvýšení úroků BoE se přitom opravdu blíží, neboť již včera dva (z devíti) členů bankovní rady hlasovali pro okamžité zvýšení úroků.V následujících hodinách budou trhy vyčkávat na reakci Číny na rozhodnutí amerického prezidenta uvalit cla na čínské zboží (v hodnotě až 60 mld. USD ) a na zadání pro americké ministerstvo financí, jaká navrhnout opatření pro omezení čínských investic na území USA. Pokud bude obchodní válka dále eskalovat, dolar jakožto nejvýše úročená měna mezi hlavními měnami bude ztrácet, stejně jako měny napojené na komodity ( rubl , australský či kanadský dolar ).