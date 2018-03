Kongres schválil rozpočet vlády USA, Trump hrozí vetem

Prezident USA Donald Trump říká, že uvažuje o vetování návrhu zákona o rozpočtu vlády. Rozpočet, počítající s částkou 1,3 bilionu dolarů (26,9 bilionu korun) do konce září, už schválil Kongres Spojených států, čímž uchránil administrativu prezidenta Trumpa před třetím upadnutím do platební neschopnosti v letošním roce. Díky dohodě republikánů a demokratů prošel dnes návrh po Sněmovně reprezentantů i Senátem. Čeká jen na Trumpův podpis. Ten by ale jen tak přijít nemusel, naznačil Trump na Twitteru.



Pokud by Kongres rozpočet neschválil, neměla by federální vláda od dnešní půlnoci peníze na svůj provoz. Tomuto scénáři, kdy by byl ochromen chod federálních úřadů, se chtěli republikáni i demokraté vyvarovat. Vznik dohody ale provázely spory, proti se zcela postavilo konzervativní křídlo republikánů, které odmítlo další navýšení rozpočtového schodku.



Rozpočet nejprve ve čtvrtek snadno prošel poměrem hlasů 256 ku 167 Sněmovnou reprezentantů, která návrh postoupila Senátu. Zde schvalování nejprve narazilo na nesouhlas konzervativců, kteří ale nakonec hlasování dnes krátce po půlnoci místního času (po 5:30 SEČ) umožnili. Pro poskytnutí financí vládě zvedlo ruku 65 senátorů, proti jich bylo 32. Bílý dům už ohlásil, že Trump zákon o rozpočtu podepíše.



Balík 1,3 bilionu dolarů podle agentury AP pokrývá zvýšení zbrojních výdajů i financování vnitrostátních rozvojových a infrastrukturních programů, nesplňuje ale v plné výši prezidentovy požadavky na stavbu zdi na hranici s Mexikem.



Trump na svůj stěžejní programový bod, stavbu hraniční zdi, dostal pouze 1,57 miliardy dolarů, což je výrazně méně než 25 miliard dolarů, které prezident po Kongresu žádal. Přiklepnuté peníze umožní financovat zeď na zhruba 177 kilometrech. Zcela nová zeď vznikne jen na 48 kilometrech hranice, na zbývajících 129 kilometrech bude stávající bariéra rekonstruována.

"Uvažuji o VETU návrhu zákona o celkových výdajích na základě faktu, že ...HRANIČNÍ ZEĎ, která je pro naši národní obranu zoufale potřeba, není plně financována," uvedl Trump v dnešním tweetu:



I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. března 2018

Dalším důvodem, který zmiňuje, je fakt, že demokraté podle něj plně vypustili více než 800 000 nezdokumentovaných migrantů, kteří se do USA dostali nelegálně jako děti.

Schválený návrh, který čítá více než 2200 stránek, obsahuje i finance na zvýšení bezpečnosti na školách v reakci na nedávný floridský masakr. Po Trumpově iniciativě počítá rozpočet s výdaji na boj proti drogám.



Demokraté požadovali výměnou za odblokování vládních výdajů vyřešit zákonem ochranu přistěhovalců bez dokladů, kteří do USA přišli jako děti. Na tom se však politici obou stran neshodli.