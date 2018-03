Další Donaldův podpis na trzích

Pokud se dnes podíváte na světovou mapu trhů, jasně vidíte, že převažuje rudá barva výprodeje. O co jde? Jde o další podpis Donalda Trumpa na trzích – tentokrát v podobě zavedení cel na dovoz čínského zboží do Spojených států.

Jak již mnozí jistě víte, během včerejšího dne podepsal Donald Trump dekret o uvalení cel na čínský dovoz v hodnotě až 60 miliard dolarů jakožto reakci na údajnou krádež duševního vlastnictví ze strany Číny. Úřad obchodního zmocněnce má teď 15 dní na to, aby zveřejnil seznam produktů, na které se budou tato cla vztahovat. Jakmile bude znám, započne 60denní vyjednávací lhůta, během které se budou moci angažovat nejen zákonodárci, ale i představitelé podniků. A aby toho nebylo málo, Trump zadal ministerstvu financí úkol navrhnout taková opatření, která by omezila čínské investice ve Spojených státech.

Reakce ze strany Číny na sebe nenechala dlouho čekat. Jak uvádí server CNBC, země rudého draka nastínila plán uvalení cel na americký dovoz v hodnotě 3 miliard dolarů, který zahrnuje zboží jako víno, ovoce, vepřové maso či ocel. Celkový seznam dle serveru obsahuje 128 amerických produktů, výše poplatků by pak měla být nastavena na 15 % nebo 25 %.

As a candidate, I pledged that if elected I would use every lawful tool to combat unfair trade, protect American workers, and defend our national security. Today, we took another critical step to fulfill that commitment. https://t.co/7NBI0Dibmx pic.twitter.com/nmzqos3BUA