Co si odmítáme přiznat i deset let po pádu Bear Sterns

Před několika dny jsme mohli „slavit“ desáté výročí pádu banky Bear Sterns. Obecně se tvrdí, že jej vyvolala kombinace nedostatečné kontroly rizik a příliš zapáčených investic do nekvalitních hypotéčních derivátů. Známý investor Barry Ritholtz ovšem tvrdí, že i po tak dlouhé době si nejsme ochotni přiznat některé aspekty celé věci, a tudíž se z nich také odmítáme poučit.

Investor se domnívá, že klíčovou roli sehrál Fed a jeho šéf Alan Greenspan, který držel sazby nízko a přispěl tím k hypotéčnímu boomu. V prostředí nízkých sazeb ale nedocházelo k růstu reálných mezd, ovšem řada lidí si nechtěla přiznat, že jejich životní standard upadá, a tudíž se zadlužovala. Banky se rostoucímu počtu žádostí o půjčky nijak zvlášť nebránily a výrazně k tomu přispěla i vlna deregulace. Její negativní vliv se pak projevil na trhu derivátů.



Přispěla k pádu Bear Sterns a následné krize i nevhodná ekonomická teorie? Ritholtz se domnívá, že ano a poukazuje opět na Greenspana. Významným momentem bylo jeho vystoupení před Kongresem, ve kterém uznal, že vedení bank se nechová a nechovalo tak, jak předpokládal. Tedy způsobem, který by nemohl ohrozit jejich reputaci, o schopnosti přežít nemluvě. Dnes je podle investora předpoklad, že banky jsou schopny samoregulace, směšný, ale v té době byl tento pohled považován za odpovídající realitě. V souvislosti s bankami je namístě zmínit i motivaci založenou na systému odměn. Ten se projevoval přílišným riskováním a orientací na krátkodobé zisky.



„Vedle tvrdošíjné neochoty poučit se tu existuje ještě jeden faktor, kterému říkám velká lež. Jde o snahu vinit z krize věci a lidi, kteří s ní neměli nic do činění, ale mohli sloužit jako vhodný obětní beránek,“ píše investor. Mezi takové beránky řadí mimo jiné instituce Fannie Mae/Freddie Mac, které si podle něj berou za cíl zejména ti, kteří podporovali deregulaci, nejsou ochotni přiznat si svůj díl viny a namísto toho ji házejí na tyto dva subjekty. Ty byly podle něj spravovány mizerně, a to samé platí o jejich financování. Za hlavní příčiny krize je ale považovat nelze. A „dokonce i Greenspan uznal, že ke krizi nepřispěly o nic více než jakákoliv špatně spravovaná banka“.

Ritholtz tedy patří mezi ty, kdo se domnívají, že z poslední krize jsme se ještě dostatečně nepoučili. Pokud se chceme vyhnout té další, „musíme ještě učinit pár nutných kroků“.



Zdroj: Bloomberg