ČEZ: Ministr průmyslu a generální ředitel ČEZu k možné transformaci a dostavbě jaderných elektráren

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner komentuje pro denní tisk možné dělení ČEZu, dostavbu jaderných elektráren a jejich financování. Ostře se vyjádřil k možnému dělení ČEZu, podle něj je to hloupost, nejdříve by se měly spočítat dopady pro akcionáře. Rozumíme tomu tak, že bude nutné zpracovat ještě další analýzy. K financování jádra zmiňuje jak vlastní zdroje ČEZU, tak případnou podporu státu. K nějakému rozhodnutí týkající se dostavby jádra a např. výběru dodavatele pravděpodobně nedojde dříve než za rok. Zmiňuje i možnost, že by stát vykoupil na trhu minoritní akcionáře (stát vlastní v ČEZu téměř 70 %).

Podle generálního ředitele ČEZu jsou na stole 3 hlavní varianty rozdělení a během jara by mělo být jasné, k jakým změnám dojde.

Z našeho pohledu to vypadá tak, že transformace ČEZu je skutečně aktuální téma, ale nedokážeme odhadnout, kdy a jak, popřípadě jestli vůbec se tak stane. Podle našich odhadů by byla možná transformace/dělení ČEZu pro investory zajímavý příběh.

Neutrální zpráva

Doporučení: Koupit

Cílová cena: 568 Kč