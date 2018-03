Obchodování na trzích ve stínu obchodní války (Ranní zpráva z finančního trhu)

Světovým trhům dominuje zavedení amerických cel na Čínu a strach z eskalace obchodní války. Nervozita firem se už promítla do poklesu indikátorů PMI v Evropě. V Česku včera začala mediální karanténa členů bankovní rady ČNB před zasedáním příští týden. Nebudou zveřejněna ani žádná ekonomická data, koruna tak bude závislá na vnějším dění.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA jen mírně vzrostou

Americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby se v lednu propadly kvůli výraznému poklesu letadel. V únoru se zřejmě podařilo část tohoto pohybu umazat, ale objednávky očištěné o volatilní složku dopravních prostředků zůstanou nadále při zemi. Na tom by se měl podepsat nepřesvědčivý start americké ekonomiky v letošním roce. Do budoucna jsou velkým rizikem Trumpova cla – pokud se rozjede obchodní válka, mohlo by se to v poptávce po americkém zboží nepříznivě promítnout. A to například u zmíněných letadel.

Evropské PMI výrazně poklesly

Bank of England včera v souladu s očekáváním ponechala sazby beze změn. Naznačila ale možnost zvýšení sazeb už na svém květnovém zasedání, což podpořilo libru na světových trzích.

Indikátory PMI v eurozóně v březnu výrazně poklesly, na čemž se zřejmě podepsal nárůst rizikové averze v posledních týdnech a především obavy ohledně možné obchodní války mezi Spojenými státy a zbytkem světa. PMI nicméně nadále zůstávají v pásmu svědčící o expanzi ekonomické aktivity.

Nejdůležitější zprávou včerejšího dne bylo rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit cla na čínské dovozy v hodnotě 50 mld. USD. Odpověď Číny z dnešního rána byla zatím mírná (rozhodla se zavést cla na dovozy z USA v hodnotě 3 mld. USD), ale strach z eskalace obchodní války (především do Evropy, která se zatím americkým clům vyhnula) by měl dominovat trhům ještě v následujících dnech či týdnech.

Euro si včera proti dolaru polepšilo o 0,2 %, když kurz uzavřel na úrovni 1,230 USD/EUR. Za tím stály ještě dozvuky středečního zasedání Fedu.

Polská nezaměstnanost v únoru beze změn

Polská nezaměstnanost zůstane v únoru podle našich odhadů na 6,9 %, a to kvůli nepříznivým sezónním efektům. V březnu by se ale měla začít opět snižovat a během léta dosáhnout nových rekordně nízkých úrovní. Tlak na růst mezd a zvyšování spotřeby domácností tak zůstane dominantním tématem v polské ekonomice.

Koruna během dne posílila na dvoutýdenní maximum, pak zkorigovala

Česká koruna měla včera vůči euru našlápnuto k posílení. Během dopoledne kurz ovlivňovaly dozvuku včerejšího zasedání amerického Fedu, který naznačil pomalejší zvyšování úrokových sazeb (oproti tržnímu očekávání). Díky tomu začala posilovat společná evropská měna proti dolaru i regionální měny vůči euru. Kurz koruny se posunul až na 25,37 CZK/EUR, nejsilnější úroveň za poslední dva týdny. Část investorů ale poté zřejmě vybrala zisky a svou roli mohla hrát i nervozita spojená se zavedením cel v USA a jejich efektem na globální obchod (na kterém je Česko velmi závislé). Koruna se tak během odpoledne vrátila nad 25,40 CZK/EUR, a uzavřela tak oproti středě prakticky beze změn.