GER: IFO index nižší

Německý IFO index v březnu poklesl z únorových 115,4 bodů na 114,7 bodů. Firmy hodnotí svou současnou situaci stále kladně (i přes pokles je hodnota tohoto subindexu stále vysoká). Horší je to s očekáváními, které jsou horší výrazněji (viz graf ). To souvisí s nepochopitelnou snahou současného amerického prezidenta zavádět obchodní cla mezi Evropou a USA, což by samozřejmě některé německé vývozce mohlo negativně ovlivnit. Zvlášť, pokud by to přerostlo v obchodní válku. Naštěstí včera večer USA couvly (viz dále), ale otázka je, zdali to není jen dočasné.

Pro českou ekonomiku zatím bezprostřední riziko nevnímáme. Německé f irmy mohou v tuto chvíli ale méně investovat, minimálně do té doby, než se situace vyjasní. To by se negativně projevilo ve vývozu kapitálových statků z ČR do Německa. Na druhou stranu je ale německá domácí poptávka stále velmi silná, což vytváří vysokou poptávku po českých vývozech (kapitálových i spotřebních statků), takže by tento vliv neměl mít pro celkový růst HDP u nás téměř žádný výraznější vliv. Nicméně je to nutné brát jak o riziko, zvláště u českých firem, které vyvážejí do Německa mezispotřebu (součástky) pro výrobu investičního zboží či hotové investiční (kapitálové) statky.