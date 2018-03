Páteční obchodní seance 23. 3. 2018 - Trump vyhlásil válku Číně, ta vrací úder!

Pátek 23. 3. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-2,93 %), S&P500 (-2,52 %) a NASDAQ (-2,43 %).

Evropa: DAX (-1,70 %), CAC40 (-1,38 %), FTSE 100 (-1,23 %).

Čína: Hang Seng (-3,02 %), Shanghai Comp. (-3,39 %), CSI 300 (-2,87 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-4,51 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Indexy spotřebitelských cen (CPI) y/y za únor: 1,5 %, oček. 1,4 %.

JPY: Jádrové indexy spotřebitelských cen (CPI) y/y za únor: 1,0 %, oček. 1,0 %.

-------------------------------------------------------------

USA: (13:30) – Objednávky zboží dl. spotřeby (únor)

USA: (15:00) – Prodeje nových domů (únor)

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží dle Baker Hughs

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily čtvrteční obchodní seanci výrazným poklesem. Hlavní americké indexy ztrácely téměř 3 %. Šlo o největší jednodenní propad od 8. Února tohoto roku. V zeleném zakončil pouze sektor utilit, který připsal 0,1 %. Index strachu VIX opětovně atakoval hranici 20 bodů.

USA

Trhy reagovaly na zprávu, že americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který by mohl vést k uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě 60 mld. dolarů. To by mělo dopad na celosvětový obchod. Bílý dům uvedl, že úřad obchodního zmocněnce USA by měl během 15 dnů vytvořit seznam čínských produktů, na které by mohla být nová cla uvalena. Americké ministerstvo financí bude mít navíc za úkol navrhnout opatření, která by omezila čínské investice ve Spojených státech. Čína dostala prostor k reakci, čímž se má snížit riziko okamžitých odvetných opatření Pekingu. Ten již varoval, že podnikne "veškerá potřebná opatření" na svou obranu.

Čína

Reakce Pekingu na sebe nenechala dlouho čekat a Čína v odvetné reakci hodlá uvalit importní cla 128 výrobků a produktů z USA v prozatímní hodnotě 5 mld. USD. Cla by se měla týkat zejména společností Boeing a Caterpillar. Akcie v Asii dnes krvácely, když japonské trhy, ještě po oznámení výsledků indexů spotřebitelských cen, odevzdaly téměř 5 %. Čínské trhy ztrácely 3 %. Futures na americký index S&P500 dnes ráno ztrácejí již kolem půl procenta.

Evropa

Celková panika a pesimismu na trzích srazil níže i evropské akcie, navzdory zprávě, že Evropská unie bude spolu s několika dalšími zeměmi prozatím osvobozena od nových cel na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Oznámil to včera americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer. Prozatímní opatření se týká obchodních partnerů, kteří nyní jednají o získání výjimky z nových cel.

Dnešní seance bude probíhat za absence významnějších makrodat, tudíž lze nadále čekat rétoriku ohledně obchodní války mezi USA a zbytkem světa. Trumponomika by měla i dnes hýřit trhy a udržet volatilitu na trzích hodně vysoko. Evropské trhy budou otevírat přibližně jedno procento v červeném.