Výbuch v Kralupech je nejtragičtější za desítky let. Zpracování ropy v Unipetrolu běží

Při explozi v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku dnes dopoledne zemřelo šest lidí a další dva utrpěli středně těžká zranění. Oběťmi jsou pracovníci dodavatelských firem. Výbuch zasáhl jednu ze skladovacích nádrží pohonných hmot, příčina ani škoda zatím nejsou známy.



"Při výbuchu bohužel došlo k úmrtí pracovníků dodavatelských firem, chceme proto vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým," uvedl generální ředitel skupiny Unipetrol Krzysztof Zdziarski. Mimořádná událost podle firmy nemá souvislost s plánovanou odstávkou rafinerie. Způsobila ale dočasné zastavení distribuce pohonných hmot přes silniční terminál v Kralupech nad Vltavou.



Výbuch byl hlášen po 10:00. Na místo bylo vysláno pět jednotek záchranářů a vrtulníky z Prahy a Liberce. Zdravotníci zraněné přepravili do pražských nemocnic, uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. Jeden člověk měl popáleniny druhého stupně zhruba na deseti procentech povrchu těla a druhý devastující poranění obličeje. Po poskytnutí nezbytné péče byli přepraveni do vinohradské a motolské nemocnice. Vinohradská nemocnice v Praze aktivovala takzvaný traumaplán, který počítal s příjmem většího počtu pacientů.





"Chtěl bych vyjádřit svoje upřímné politování a hlubokou soustrast pozůstalým. Je to nesmírná tragédie, největší za poslední desítky let," uvedl ministr průmyslu Tomáš Hüner (za ANO). Ubezpečil, že Česku nehrozí výpadek v zásobování trhu palivy.Za velké neštěstí, které ho mrzí, označil z Bruselu událost premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "Ta chemie občas je taková, ale tam asi selhal lidský faktor," míní. Na dotaz, zda by kvůli tragédii v Kralupech neměl přerušit návštěvu Bruselu , uvedl, že je mu to strašně líto, ale myslí si, že je důležité, aby na summitu zůstal. "O to víc, že mám zastupovat i Slovensko," řekl. "Pan ministr vnitra si to vzal na starost, všechny bezpečnostní složky, záchranný systém zafungovaly," dodal premiér."Budu aktivovat a požadovat precizní kontrolní činnost, abychom mohli v rámci prevence takovým mimořádným událostem předcházet," řekl České televizi ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO), který dnes dorazil na místo neštěstí. Hasiči podle něj zásah perfektně zvládli. Na místě chtěl zjistit, zda nehrozí nebezpečí Kralupským. Pokud jde o vyšetřování, počty policistů se budou postupně snižovat, dodal.

Rafinerii v Kralupech nad Vltavou má čekat od od 27. března do 9. května nejrozsáhlejší odstávka v její historii. Skupina Unipetrol chce provést pravidelnou údržbu všech zařízení v areálu. Servisní a investiční práce mají být oproti minulosti mnohem obsáhlejší a budou se týkat klíčových zařízení.



Ačkoliv bude výroba přerušena, počet pracovníků i provoz po vnitřních i vnějších komunikacích se zvýší. V areálu má dle dřívějšího sdělení Unipetrolu pracovat vedle 350 zaměstnanců dalších 1500 pracovníků externích firem. Celkové náklady mají dosáhnout 1,1 miliardy korun. Zhruba 700 milionů Kč je určeno na vlastní zarážkové práce a 400 milionů na investiční rozvojové projekty.

Synthos Kralupy, dříve V areálu Unipetrolu v Kralupech sídlí také další společnosti - například, dříve Kaučuk , která patří mezi nejvýznamnější chemičky v zemi. Po restrukturalizaci a privatizaci české petrochemie se stala součástí holdingu Unipetrol . Ten v roce 2005 ovládla polská skupina PKN Orlen, která v roce 2007 prodala Kaučuk další polské chemičce, společnosti Chemicznej Dwory. Nový majitel pak rozhodl o změně názvu na SYNTHOS Kralupy a.s. Synthos Kralupy a.s. vyrábí styren-butadienové kaučuky pro gumárenský a obuvnický průmysl či pro výrobce sportovních potřeb, standardní nebo houževnatý polystyren pro elektrotechnický, spotřební a potravinářský průmysl či zpěňovatelný polystyren pro stavebnictví.

Butadien Kralupy se sídlem v kralupském areálu, ve kterém Na základě smluv o prodeji Kaučuku byl založen společný podnikse sídlem v kralupském areálu, ve kterém Unipetrol získal 51 procent a Kaučuk 49 procent. Společnost Butadien Kralupy zahájila výrobu v nové butadienové jednotce v červnu 2010. Investice za 1,2 miliardy korun nahradila stávající výrobní jednotku provozovanou Synthosem Kralupy. Odběratelem butadienu je společnost Synthos.