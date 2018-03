Zasedání Fedu a hlasitý Trump / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 19. 3. 2018

Včerejší zasedání měnového výboru FOMC přineslo očekávané navýšení základní sazby o 0,25 procentního bodu do pásma 1,5-1,75 %. Nově jmenovaný prezident Fedu J. Powell navýšil výhled sazeb pro roky 2019 a 2020, zároveň se pozitivně vyjádřil ohledně stavu ekonomiky Spojených států. Letos by měl hrubý domácí produkt USA meziročně vzrůst o 2,7 %, zatímco míra nezaměstnanosti by měla ke konci roku poklesnout až na hladinu 3,8 %. Trh však čekal ještě více jestřábí kroky, neboť včerejší navýšení základní sazby bylo již dlouho očekáváno a výhled Fedu pro letošek počítá pouze s dalším dvojnásobným navýšením. Dolar tak reagoval na zasedání zámořské monetární instituce poklesy, kdy vůči euru skokově oslabil o 0,6 %.

Akciové trhy nadále s napětím pozorují kroky amerického prezidenta, který neohroženě podniká protekcionistické kroky na ochranu tamních producentů. Po zavedení cel na dovoz hliníku a oceli před dvěma týdny se nyní očekává uvalení dalších importních tarifů na čínské zboží z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Z čínské strany se ozvaly varovné hlasy o tom, že schválení dovozních cel by znamenalo vyhlášení obchodní války, ze které by neprofitovala ani jedna strana. Zvýšená nervozita je stále patrná i na akciovém trhu, který se zdá být náchylnější k větším kurzovým pohybům, než byli investoři v poslední době zvyklí. To dokumentuje i ukazatel implikované volatility VIX, který se nachází na hodnotách okolo 19 bodů, tedy vysoko nad úrovněmi typickými pro minulý rok. Současná valuace akcií je zejména ve Spojených státech stále vysoká a investoři by tak měli být připraveni na to, že únorové poklesy se mohou v příštích měsících opakovat.

Josef Navrátil, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 19. 3. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

16. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 118,52 1 085 1 100 ↓ -3,03 990 - 1 132 3 4 Dow Jones (US) 24 946,51 24 406 25 000 ↓ -2,17 20 750 - 25 529 5 2 NASDAQ Comp.(US) 7 481,99 7 017 7 300 ↓ -6,21 5 900 - 7 418 0 7 FTSE 100 (VB) 7 164,14 7 336 7 366 ↑ 2,40 7 000 - 7 800 4 3 DAX (Něm.) 12 389,58 12 467 12 550 ↑ 0,63 12 200 - 12 800 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 21 676,51 21 487 21 850 ↓ -0,88 19 500 - 22 158 5 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

16. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 118,52 1 086 1 080 ↓ -2,93 1 000 - 1 156 2 5 Dow Jones (US) 24 946,51 24 210 25 000 ↓ -2,95 21 300 - 25 894 4 3 NASDAQ Comp.(US) 7 481,99 6 894 7 000 ↓ -7,86 6 100 - 7 566 2 5 FTSE 100 (VB) 7 164,14 7 415 7 438 ↑ 3,50 6 730 - 8 100 5 2 DAX (Něm.) 12 389,58 12 411 12 600 ↑ 0,18 11 900 - 12 983 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 21 676,51 21 358 21 800 ↓ -1,47 19 800 - 22 878 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Josef Kvarda, Josef Navrátil, Jiří Šimara, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček, Jan Berka - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers