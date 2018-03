Britské sazby beze změny

Centrální banka Velké Británie nechala po svém březnovém zasedání hlavní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny na 0,5 procenta. Spolu s tím zůstává neměnné také nastavení plánů nákupu aktiv. Pro zachování aktuálního nastavení sazeb hlasovalo 7 členů bankovní rady, zatímco dva chtěli sazby zvýšit.Březnové jednání není spojeno s novou prognózou a v doprovodném komentáři nenajdeme nic, co by negovalo předchozí informace. Banka opakuje, že zvyšování sazeb bude omezené a pozvolné a že je v souladu s dosažením inflačního cíle. Aktuální vývoj růstu a inflace je podle BoE zhruba podle předpokladů.V komentáři najdeme opět pasáž o brexitu jakožto nejvýraznějším faktoru, který může ovlivnit výhled. Je tu také zmínka o možném negativním vlivu počasí na růst ekonomiky v 1Q a nově se připojuje varování před protekcionismem, který může dolehnout na hospodářský růst a naopak popohnat inflaci Zajímavá je potom poznámka, že BoE chce v květnu přistoupit k hlubšímu přehodnocení vývoje ekonomiky . Právě na tomto zasedání trh předpokládá zvýšení sazeb a nová prognóza, tedy ono "přehodnocení", by k tomu měla dát základ. Informace z dnešního zasedání jsou v souladu s předpokladem budoucího zvýšení sazeb. Na druhou stranu se tento krok čeká už na příštím jednání a banka by přece jen mohla rétorickou přípravu posunout trochu dál. To se nestalo a výnosy Giltů jsou tím trochu zklamané - po zasedání zvýrazňují svůj dnešní pokles. Libra už stihla smazat své prvotní zisky, která si připsala krátce po úvodních zprávách z BoE.