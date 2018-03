Expremiér Sobotka se vzdá mandátu poslance a odejde z politiky.

Bohuslav Sobotka končí ve vrcholné politice. Bývalý premiér se koncem března vzdá poslaneckého mandátu a dál bude jen řadovým členem ČSSD. Své rozhodnutí označil za hluboce osobní. Místo něj by do poslanecké lavice mohl usednout Roman Sklenák.

Sobotka svůj odchod z vrcholné politiky oznámil dnes na facebooku. "Opustím Poslaneckou sněmovnu a od 1. dubna budu nadále už jen řadovým členem ČSSD," uvedl.

Jeho rozhodnutí patrně souvisí s vyjednáváním o nové vládě hnutí ANO s ČSSD. Sobotka se nijak netají, že s vyjednáváním nesouhlasí a podpora pro Babišovu vládu by pro něj byla obtížně představitelná. "Ve vnitrostranickém referendu ČSSD se chystám hlasovat proti účasti sociálních demokratů ve vládě Andreje Babiše".

Co bude po svém odchodu z poslanecké lavice dělat však zatím netuší. "Stojím na křižovatce a zvažuji několik možných směrů. Přepokládám, že po Novém roce budu mít jasno," uvedl. Do té doby plánuje odpočívat a věnovat se svým synům.

Dalším faktorem jeho odchodu mohla být vnitrostranická situace v ČSSD. Část spolustraníků totiž bývalému předsedovi vlády vyčítá debakl v říjnových volbách. Další zase kritizují jeho negativní vztah k prezidentovi Zemanovi.

Sobotkovo místo v poslanecké lavici by tak mohl obsadit jeho spolustraník Roman Sklenák. Ten se v říjnových volbách umístil v Jihomoravském kraji na druhém místě a stal se tak prvním náhradníkem. Bývalý předseda poslaneckého klubu v současnosti působí jako tajemník poslanců.

Sobotka strávil ve vrcholné politice 22 let. V Poslanecké sněmovně usedl poprvé v roce 1996. O šest let později usedl do čela ministerstva financí a následně se stal i místopředsedou vlády. Samotný vrchol politické kariéry zažil v roce 2013, kdy s ČSSD ovládl volby a stal se premiérem.