Zuckerberg přiznal chyby a slíbil lepší ochranu dat uživatelů, v kongresu prý rád vypoví

Šéf internetové společnosti Facebook Mark Zuckerberg připustil, že společnost udělala chyby v kauze tajného získání dat jejích uživatelů firmou Cambridge Analytica. Největší sociální síť světa podle něho zlepší ochranu osobních údajů a omezí k nim přístup aplikacím jiných společností. Zuckerberg to uvedl ve svém vůbec prvním veřejném komentáři k aféře, která otřásla důvěrou klientů Facebooku a způsobila pád cen akcií jeho firmy.



Zuckerberg neupřesnil, jakých chyb se jeho lidé dopustili, ale za skandál se výslovně omluvil. Prohlásil, že společnost Facebook provede kontrolu všech aplikací fungujících na její platformě a poskytne uživatelům nástroj, který jim usnadní blokovat přístup k jejich privátním datům.

"Máme odpovědnost za ochranu vašich dat a pokud to nedokážeme, pak si nezasloužíme vám sloužit," napsal Zuckerberg na svém facebookovém profilu. "Snažil jsem se pochopit, co se přesně stalo, abych se ujistil, že se to nebude opakovat," dodal muž, jehož k vysvětlení kauzy vyzvali zákonodárci v USA či Británii. Otázkou podle něj teď není, zda by jeho firma měla být vystavena silnějším regulacím; jde prý spíš o to, jak to nejlépe provést.

Zuckerberg k tomu v následném rozhovoru pro televizi CNN řekl, že před poslance amerického Kongresu v kauze londýnské konzultační firmy Cambridge Analytica, která neoprávněně získala informace o 50 milionech uživatelů oblíbené sociální sítě, předstoupí rád.

"Pošleme tam osobu, která se nejlépe vyzná v tom, co chce Kongres zjistit. Když to budu já, půjdu tam rád," řekl americký podnikatel. Přiznal, že společnost Facebook chybovala a slíbil zvýšit kontrolu přístupu internetových vývojářských firem k uživatelským datům.

Podle médií firma zabývající se využitím digitálních dat na předvolební kampaně tajně získala údaje o desítkách milionů uživatelů facebooku, které mohla v roce 2016 využít i při spolupráci s volebním týmem Donalda Trumpa. K datům ji dopomohl osobnostní kvíz vytvořený akademikem Aleksandrem Koganem, který s ní spolupracoval. Do jeho aplikace se zaregistrovalo na 300.000 uživatelů, pravidla facebooku ale do roku 2016 umožňovala aplikacím volný přístup také k údajům o všech přátelích přihlášených osob.

Zuckerberg ve středečním rozhovoru pro časopis Wired řekl, že jeho firma nenašla žádné spojení mezi společností Cambridge Analytica a ruskou Agenturou pro výzkum internetu, která vyrábí demagogické a nepravdivé informace a šíří je do světa. Podle agentury AP se kongresmani při plánovaném slyšení budou ptát, zda ruští agenti mohli před prezidentskými volbami v USA manipulovat Zuckerbergovou sociální sítí.

Podle Facebooku shromáždil Kogan osobní data uživatelů z vědeckých důvodů v souladu s pravidly firmy. Shromážděné informace se ale dostaly k třetím osobám, včetně firmy Cambridge Analytica, což regulím Facebooku odporuje.

Zuckerberg dnes uvedl, že Facebook bude dále omezovat přístup aplikací vytvořených mimo společnost k údajům majitelů účtů. Zároveň upozorní uživatele na již existující nástroj, který umožní lidem kontrolovat přístup programů k jejich datům.

Akcie Facebooku poklesly od vypuknutí skandálu až o 12 %, včerejší obchodování ale uzavřely v zeleném a aktuálně tak oproti ceně z konce minulého týdne ztrácí 9 %. V dnešním premarketu je společnost opět na negativních hodnotách, oslabuje o 1,3 %