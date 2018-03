Rozbřesk: Powellův Fed: počítejte s dalším grilováním ekonomiky

Americká centrální banka sice v souladu s očekáváním zvýšila úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů, ale jinak zasedání Fedu přineslo řadu lehce překvapivých rozhodnutí. Tím nejzajímavějším bylo asi to, že američtí centrálními bankéři sice dále zlepšili výhled pro ekonomiku, avšak to se neodrazilo v jimi prognózovaném růstu úrokových sazeb pro tento rok. Fed totiž i po dnešku stále pro rok 2018 počítá “jen” s trojím zvýšením úroků o 25 bazických bodů. A právě tato informace byla hlavním důvodem, proč úrokové sazby příliš nevzrostly a dolar byl ze zasedání FOMC vyloženě zklamán.



Bylo by však chybou vydávat výstupy z včerejšího zasedání za jednoznačně holubičí. Předně, vzkaz z prognózy o tom, že do konce tohoto přijdou již jen dvě zvýšení sazeb, bagatelizoval na své první tiskovce nový šéf Fedu Powell. Za druhé, jestliže se odhadovaná trajektorie úrokových sazeb Fedu nezvýšila pro rok 2018, tak pro následující roky ano. Vedení Fedu nyní vidí vrchol cyklu ve zvyšování úrokových sazeb v roce 2020 v pásmu 3,25-3,50 %, jinými slovy oproti prognóze z loňského prosince přibylo jedno zvýšení o 25 bazických bodů. Dodejme, že s takto vysokými úrokovými sazbami trh (a to včetně nás) za tři roky rozhodně nepočítá.





Každopádně asi nejkontroverznějším výstupem z jednání Fedu je fakt, že při pohledu na jeho prognózu se nelze ubránit dojmu, že americká centrální banka chce ekonomiku po nějaký čas pěkně (po)grilovat. Fed totiž sám počítá s tím, že míra nezaměstnanosti po následující dva roky klesne na 3,6 % – tedy hluboko pod svou přirozenou úroveň – v důsledku toho v “základním scénáři” inflace přestřelí dvouprocentní cíl. Vezmeme-li setrvačnost ekonomiky , tak takový makroekonomický výstup by se dal z nové prognózy opravdu očekávat, přesto jde o jistý vzkaz trhu, který vyjadřuje jistou toleranci centrální banky k vyšší inflaci . Takový vzkaz by zejména trhy dluhopisů neměly přehlédnout. Česká koruna zvolna pluje v pásmu 25,40-25,50 EUR/CZK . Zasedání Fedu korunu nijak výrazně neovlivnilo a počítáme s tím, že v nejbližších dnech může před zasedáním ČNB (příští týden) lehce zpevňovat. V tuto chvíli však nemá ČNB podle nás v ruce páku, kterou by dokázala korunu nastartovat k novým výraznějším ziskům. Navíc jsou z centrální banky slyšet další holubičí tóny. Podle viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka si nyní centrální banka může dovolit vyčkat, až se ve stejném směru začne hýbat měnová politika Evropské centrální banky. „Nevidím důvod k dalšímu zvyšování sazeb před koncem letošního roku, vidím prostor pro jejich svižnější zvyšování v průběhu roku 2019,“ uvedl Tomšík včera pro agenturu Bloomberg.Zasedání Fedu dolar zklamalo, neboť trh byl zjevně natěšený, že Fed napíše do nové prognózy čtyři zvýšení úroků (namísto dosavadních tří) pro tento rok, což se nestalo. Eurodolar tak může i nadále setrvávat v pásmu 1,21-1,26.Pozornost hlavních devizových trhů v čele s britskou librou se dnes přesune k zasedání Bank of England. Britská centrální banka může začít trh připravovat na to, že v květnu zvýší úrokové sazby Libra by tak mohla i v dalších týdnech zůstat silná. Cena ropy Brent se po relativně poklidném vývoji posledních týdnů utrhla z řetězu a jen během včerejšího obchodování vystoupala o tři procenta až nad 69 USD /barel. Povzbuzena vzrůstajícím geopolitickým napětím dodala včera ropě výrazný pro-růstový stimul také čísla o zásobách od EIA. Ta totiž překvapivě poukázala (podobně jako v úterý API) na pokles jak zásob surové ropy (-2,6 mil. barelů), tak i benzínu (-1,7 mil. barelů) a destilátů (-2 mil. barelů). Tento vývoj jde na vrub kombinaci nižších importů, vyšších exportů a stále solidní poptávky ze strany rafinérií. Lehké podpory se navíc cenám ropy dostalo i ze strany amerického Fedu, který sice zvýšil úrokové sazby , nicméně setrval u plánovaných třech „hiků“ v tomto roce, což se odrazilo ve slabším dolaru Hlavní americké trhy včera zavřely v mírné ztrátě. Index Dow Jones dnes odevzdal 0,18 %. Shodně zavřel také index S&P 500 (-0,18 %) a ve ztrátě skončil i technologický index Nasdaq , který odevzdal 0,26 %.