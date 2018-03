Poněkud zpovykaný dolar?

Americká centrální banka dle očekávání zvýšila sazby. Upravila i svou prognózu výkonu ekonomiky, sazeb a nezaměstnanosti, a to k vyšším číslům, resp. nižším u nezaměstnanosti. Investory však ani to neuspokojilo. Jejich zklamání tak poslalo dolar k slabším hodnotám.

Pro připomenutí, Fed očekává, že americká ekonomika oproti prosincové prognóze zrychlí jak letos, tak i v roce 2019. Nezaměstnanost by pak ve srovnání s předchozími čísly měla klesat v letech 2018,2019 i 2020. O něco mírněji poroste inflace. V jejím případě se čeká zrychlení oproti prosincovému odhadu až v roce 2020. Na základě toho tak Fed zvýšil výhled sazeb pro rok 2019 a 2020. Rok 2018 však zůstal beze změny.

Byl to právě fakt, že Powell a spol. ponechali letošní medián trajektorie sazeb na třech kolech, který trhy zklamal nejvíce ( bez ohledu na zvýšení odhadu pro další roky). Investoři čekali, že vzhledem k pozitivnímu výhledu americké ekonomiky bude Fed mnohem razantnější. Ostatně samotné zlepšení prognózy HDP a nezaměstnanosti by tomu i nahrávalo, Powell však rozhodnutí mírnil tím, že jak ekonomická expanze, tak i napjatý stav trhu práce se do inflace promítne velmi pomalu, což je dáno především plochou povahou Phillipsovy křivky.

Byť má dolar za sebou několik fundamentů nahrávajících jeho strukturální slabosti, reakce po zasedání se nám zdá možná až přehnaná – pravděpodobně bychom samotný výstup nenazvali zcela holubičím. Fed předpokládá, že americká ekonomika poroste slušným tempem, v případě míry nezaměstnanosti je predikce ještě optimističtější. Fakt, že nedošlo na zvýšení mediánu sazeb pro letošní rok, je podle nás spíše „detail“ – Powell si jednoduše kupuje čas.

Vzhledem k tomu, že naprostá většina členů měnového výboru upravila svá očekávání v jestřábím duchu (postačil by pouze jeden člen, aby byl odhad sazby posunut ze tří kol na čtyři), nevylučujeme, že pokud bude vývoj dalších měsíců příznivý, mohlo by na tolik očekávaný posun v rámci dot plot grafu ještě nakonec dojít. Naopak nečekáme, že by Fed své rozhodnutí o sazbách chtěl ve zbytku roku výrazněji krotit.

Co se týče dnešního dění, v rámci Evropy nás čeká série indexů PMI segmentu služeb a průmyslu (bude zveřejněn i v USA), německý IFO index a zasedání Bank of England. Dolar se aktuálně obchoduje na 1,238 EURUSD.

Koruna se včera dočkala posledního komentáře ze strany České národní banky před zahájením informačního embarga bankovní rady. Tentokrát promluvil viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík. Dle jeho slov si může centrální banka po celkem třech kolech navyšování sazeb dát pauzu do doby, než se k utahování měnové politiky uchýlí Evropská centrální banka. Na základě toho tak Tomšík očekává, že by další zvýšení úroků mohlo přijít na konci roku, případně na začátku toho dalšího.

Reakce trhů byla lehce paradoxní, jelikož koruna zpevnila krátce na úroveň 25,38 za euro. Chvílí poté se však vrátila zpět k hranici 25,40 EURCZK, kde se drží i dnes. Dle naší predikce by se kurz domácí měny vůči euru měl držet v rozmezí 25,40 až 25,43 EURCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.