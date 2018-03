Dnešní výsledky pojišťovny VIG i textilky Pegas příjemně překvapily (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Generální ředitel ČEZ se vyjádřil k aktuálním tématům o prodeji bulharských aktiv, transformaci ČEZ a budoucnosti počeradské uhelné elektrárny.

Pegas Nonwovens představil pozitivní výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál 2017.

VIG zveřejnil solidní výsledky hospodaření za rok 2017.

O2 Czech Republic dostane z O2 Slovensko dividendu ve výši 47,2 mil. EUR, která se stane součástí zisku mateřské společnosti roku 2018.

Evropské akcie dnes nejspíše otevřou pod včerejší uzavírací cenou.

Dnešek bude v Evropě nabitý březnovými předstihovými ukazateli PMI z Německa a eurozóny. Ty by měly poukázat na mírné slábnutí v dynamice ekonomické aktivity. Ta však byla na přelomu roku nezvykle silná. Německo navíc představí IFO index za březen, který by měl také mírně klesnout oproti únorovým hodnotám.

Výsledky hospodaření dnes v Americe reportuje společnost Nike či poradenská firma Accenture.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro amerického výrobce alkoholických nápojů Constellation Brands.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy i přes příznivý vývoj včerejší obchodní seance nakonec uzavřely v mírných ztrátách. Indexy Dow Jones a S&P 500 ztratily necelé 0,2 % a technologický Nasdaq si pohoršil o téměř o 0,3 %. V rámci indexu S&P 500 se nejlépe vedlo energetickému sektoru (+2,6 %), a to hlavně díky růstu cen ropy na světových trzích o více než 3 %. Další solidní zisky si připsali zpracovatelé komodit (+1,1 %). Na opačné straně spektra byli výrobci nezbytného zboží (-1,3 %) a dvojice sektorů realitních developerů spolu s telekomunikacemi odepsala 0,9 %. Za tímto poklesem stojí včerejší komentáře americké centrální banky k výhledům na americkou ekonomiku. Pro příští rok zvýšil pravděpodobnost na třetí zvýšení úrokových sazeb místo původně plánovaných dvou.

Trhy v Asii byly dnes spíše zahaleny do ztrát, které se pohybovaly mezi 0,2 až 1 %. Zisky se podařilo vybojovat poprvé v tomto týdnu v Japonsku (+1 %) a uspěla také Jižní Korea, když se kapitalizace jejího indexu Kospi zvýšila o 0,4 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, jsou na tom nejlépe tak jako v Americe energetické společnosti (+3,8 %), následované průmyslovým sektorem (+1,8 %) a firmami z oboru zdravotní péče (+1,7 %). Nepatrnou ztrátu pouhých čtyř setin procenta zaznamenal jen sektor utilit.

ČEZ

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš se v rozhovoru pro deník E15 vyjádřil k několika zajímavým tématům. První se týká prodeje bulharských aktiv, kde nevidí jedinou překážku pro uskutečnění obchodu se stávající protistranou Inercom. Pro případ, že z jakéhokoliv důvodu by Inercom nebyl schopen uhradit kupní cenu, tak má ČEZ v záloze i druhého zájemce, a to indickou společnost India Power. Mezi nabízenými cenami obou společností dle Benešových slov není velký rozdíl. Liší se pouze ve způsobu úhrady, kdy jedna firma zaplatí celou kupní cenu najednou, zatímco druhá ve splátkách.

Druhým tématem je případné dělení společnosti ČEZ. Zde Beneš uvádí, že financování nových jaderných bloků není jediným důvodem pro transformaci ČEZ. Dalším důvodem je dle něj možnost přilákat nové investory. Tím, že nová energetika je výrazně jiná než ta tradiční, oslovuje i jiný typ investorů. Jako příklad uvádí norský penzijní fond, který by si nikdy nekoupil akcie firmy, jež provozuje uhelné elektrárny. Příležitost tedy vidí v poskládání jednotlivých aktiv do různých podcelků a ty pak nabídnout různým typům investorů. Podle interních analýz společnosti ČEZ by se její celková hodnota díky transformaci mohla zvýšit v řádu desítek miliard korun. Vzhledem k dohodě mezi RWE a E.ON o výměně aktiv bude ČEZ tuto transakci bedlivě sledovat a případně její průběh zohlední i ve svých úvahách o transformaci. Jde zde především o postoj antimonopolních úřadů, zda nedonutí firmy prodat některá svá aktiva.

Závěr rozhovoru se týkal budoucnosti uhelné elektrárny v Počeradech. Její životnost končí v roce 2024 a čtyři roky předtím se ČEZ musí rozhodnout, zda postaví novou uhelnou elektrárnu či prodá celý komplex Vršanské uhelné. Vzhledem k tomu, že postavit novou uhelnou elektrárnu je dnes v Evropě téměř nemožné, tak Beneše připouští, že je nepravděpodobné, že by ČEZ chtěl stavět novou uhelnou elektrárnu a tedy nejspíše dojde k prodeji Počerad.

Komentáře Daniela Beneše nepřinesly žádné překvapivé informace, spíše se jedná o shrnutí již známých informací.

Pegas Nonwovens

Textilka Pegas ráno zveřejnila výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál.

Výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál loňského roku mile překvapily, když na úrovni provozního a čistého zisku výrazně překonaly tržní očekávání. Hlavním tahounem byla zvýšená produkce, která dosáhla bezmála 29 tis. tun. Celkově se tak textilce podařilo naplnit celoroční cíle, když EBITDA dosáhla 44,7 mil. EUR, zatímco guidance managementu činila 43 až 50 mil. EUR. Vadou na kráse je nárůst čistého dluhu, a to i v relaci k ukazateli EBITDA, který dosáhl hodnoty 4,37. Po úpravě o reálnou hodnotu zajišťovacích křížových swapů k ukazateli EBITDA bez vlivu přecenění warrantů činil 3,96. To je jeden z hlavních argumentů, proč management rozhodl o tom, že navrhne valné hromadě nevyplatit dividendu za rok 2017.

Společnost i díky změně přesunu sídla do České republiky změní reportující měnu. Pro ukazatel EBITDA plánuje letos rozmezí 1,22 až 1,38 mld. CZK, investiční výdaje by neměly přesáhnout 1,05 mld. CZK. Naše odhady se nacházejí v daném intervalu, považujeme je tak za reálné.

Na samotné výsledky hospodaření by akcie společnosti mohly reagovat růstem. Chybějící dividenda, což jsme však očekávali, může prostor k růstu limitovat.

Vienna Insurance Group

Pojišťovna VIG zveřejnila výsledky hospodaření.

Výsledky hospodaření překvapily na všech úrovních výsledovky. Oproti očekávání byl i nižší ukazatel nákladovosti (combined ratio), který klesl na 96,7 % (trh 97,0 %). V souladu s očekáváním management navrhl výplatu dividendy ve výši 0,9 EUR na akcii. Za pozitivum označujeme i změnu ve výhledu, když představenstvo očekává splnění svého cíle pro rok 2019 pro hrubé předepsané pojistné ve výši zhruba 9,5 mld. EUR a nezdaněný zisk v rozmezí 450 až 470 mil. EUR již v letošním roce. Pro rok 2020 odhaduje hrubé předepsané pojistné ve výši přesahující 10 mld. EUR a nezdaněný zisk v rozmezí 500 až 520 mil. EUR.

Hospodářské výsledky včetně změny výhledu hodnotíme příznivě. Očekáváme příznivou reakci ceny akcií. Podrobnější komentář zveřejníme během dne.