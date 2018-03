Tomšík pro růst sazeb nejdřív na konci roku

Viceguvernér ČNB V. Tomšík nevidí v tuto chvíli důvod pro další růst sazeb ČNB před koncem letošního roku. ČNB si nyní dle něj může dát chvíli pauzu a počkat si na začátek utahování měnové politiky v eurozóně. Jeho včerejší rozhovor pro agenturu Bloomberg je konzistentní s oficiální prognózou ČNB.



Náš pohled je vcelku podobný, když v letošním roce čekáme již jen jedno další zvýšení sazeb, k němuž nedojde před srpnem. Naše aktuální prognóza předpokládá 25 bodový hike v srpnu (případně v září), nicméně aktuální data (především nízká únorová inflace na 1,8 %) jsou více protiinflační, než se předtím čekalo. Pokud by tento vývoj vytrval a inflace by zůstala nízká, hike ČNB by se pravděpodobně posunul opravdu až na konec roku.



V roce 2019 očekáváme 2 zvýšení sazeb, když i nadále bude nutnost zvyšovat sazby brzdit posilující koruna a uvolněná měnová politika ECB. ECB bude sice sazby zvyšovat, ale pravděpodobně velmi pozvolna a opatrně, což neumožní ČNB jít se sazbami více nahoru (jinak by výrazně posílila koruna, což by mělo na růst HDP i inflaci negativní dopad).



ČNB je v tomto ohledu pro příští rok oproti nám optimističtější a očekává více zvýšení sazeb. A v tomto duchu na mě působí i včerejší rozhovor s V. Tomšíkem.

Na druhou stranu je jeho pohled s velkou pravděpodobností ovlivněn současnou prognózou ČNB, která implikuje relativně rychlé zvyšování sazeb (viz graf). Již dříve jsme do Restartu psali, že pro příští rok očekáváme jen dvě zvýšení sazeb v EMU (v polovině a na konci roku), a proto si nemyslíme, že ČNB bude zvyšovat sazby takto výrazně (ČNB má 3M PRIBOR v 4Q 2019 na 2,4 %). To by totiž znamenalo zvětšení úrokového diferenciálu (rozdílu v sazbách) mezi ČR a eurozónou, který by byl následován přílivem kapitálu a s tím souvisejícím výrazným posílením měny, které by ale ve stejném okamžiku utahovalo měnové podmínky v ČR a tím snižovalo potřebu dalšího růstu sazeb.

Zdroj: ČNB

Jiří Polanský