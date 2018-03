Čtvrteční obchodní seance 22. 3. 2018

Čtvrtek 22. 3. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,18 %), S&P500 (-0,18 %) a NASDAQ (-0,26 %).

Evropa: DAX (+0,01 %), CAC40 (-0,24 %), FTSE 100 (-0,32 %).

Čína: Hang Seng (-0,72 %), Shanghai Comp. (-0,53 %), CSI 300 (-1,00 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,99 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

EUR: Summit - Evropská rada, 22. a 23. března 2018

-------------------------------------------------------------

JPY: Nikkei PMI výrobní sektor (březen) předběž.: 53,2 b., oček. 54,3 b.

DE: (09:30) – Markit PMI výrobní sektor a služby (březen)

EUR: (10:00) – Markit PMI výrobní sektor a služby (březen)

DE: (10:00) – IFO Index podnikatelské nálady (březen)

-------------------------------------------------------------

BOE: (13:00) – Rozhodování o úrokových sazbách

BOE: (13:00) – Zápis ze zasedání Bank of England (BOE Minutes)

-------------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (14:45) – PMI výrobní sektor a služby (březen) předběž.

------------------------------------------------------------

/NG: (15:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -87 mld., min. -93 mld.

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily středeční obchodní seanci mírně v červeném. FED splnil očekávání trhu, když zvýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů na 1,75 %. Souběžně v rámci své prognózy potvrdil pozitivní naladění, a to prostřednictvím zlepšení výhledu HDP i míry nezaměstnanosti. Rychlejší by mělo být i zvyšování sazeb. Měnový výbor se však stále snaží držet zlaté střední cesty, řekl během tiskové konference guvernér Powell.

Ekonomický výhled se v posledních měsících zlepšil. Tvorba nových pracovních míst je silná a nezaměstnanost setrvává nízko. Inflace, celková i jádrová, se nadále drží pod inflačním cílem, avšak měla by se k němu postupně, během příštích měsíců, přibližovat. Výhled HDP byl pro rok 2018 zvýšen z 2,5 % na 2,7 %, pro 2019 pak z 2,1 % na 2,4 %. Míra nezaměstnanosti by letos měla klesnout z původní predikce 3,9 % na 3,8 %. V roce příštím je zlepšení ještě citelnější, a to z 3,9 % na 3,6 %. Prognóza inflace měřené indexem výdajů na spotřebu zůstala pro 2018 a 2019 beze změny.

Základní scénář pro letošní rok zůstává na celkem třech kolech úrokových hiků. Jak je však vidět z tzv. dot plot grafu, postačil by jeden člen výboru, aby byl letošní medián odhadu trajektorie posunut ze tří na čtyři. Dále v roce 2019 došlo na zvýšení ze dvou a půl kol na tři, v roce 2020 pak z jednoho a půl na dvě. A nakonec predikce dlouhodobé neutrální sazby vzrostla z 2,8 na 2,9 %.

Během tiskové konference padla rovněž i otázka ohledně dění kolem americké obchodní politiky, konkrétně šlo o cla. Powell uvedl, že z debaty měnového výboru vyplynulo, že by opatření tohoto typu neměla mít vliv na představenou prognózu. Zároveň ale dodal, že někteří jeho kolegové hovořili s vrcholnými představiteli amerického byznysu, kteří situaci kolem obchodní politiky označili za zdroj silné nervozity.

Je patrné, že FED pracuje s rychlejším růstem, přičemž v rámci letošního roku se jedná především o vliv fiskálního stimulu v podobě daňové reformy a vyšších výdajů. Americký dolar čekající na náznaky čtyř letošních zvýšeních sazeb oslabil. Trhy po první volatiltní reakci však zakončily téměř bez změny. Dnes se dočkáme zasedán Bank of England a reportů indexů nákupních manažerů napříč všemi trhy. Evropská rada se na svém jarním zasedání zaměří na hospodářské záležitosti, a to zejména na obchod. Hlavy států a předsedové vlád se budou zabývat rovněž řadou dalších naléhavých otázek, včetně zdanění, západního Balkánu, Turecka a Ruska. V neposlední řadě budou vedoucí představitelé EU jednat i o brexitu (ve složení EU-27) a o eurozóně (ve složení pro eurosummit).

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Heidelbergcement (HEIG), Micron (MU), Nike (NKE)