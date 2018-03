ANO a ČSSD se vcelku shodují, z jednání o vládě mají dobrý pocit

Hnutí ANO i ČSSD chtějí hledat kompromis u témat, u kterých se jejich názory neshodují. I proto mají zatím z jednání o možné společné vládě dobrý pocit. Jediná oblast, ve které se zásadně rozcházejí, jsou daně. O nich, ale i o dalších sporných oblastech, by mělo vedení obou stran společně diskutovat v pátek večer. V celkem 16 tématech vyjednávají expertní týmy ANO a ČSSD od pondělí. Ve středu jich bylo na řadě pět - včetně ožehavých financí. Podle poslance Jiřího Běhounka se jednání obešlo bez větších rozporů. Strany se rozcházejí třeba v otázce zdravotních pojišťoven. Má se jednat ale jen o drobné neshody. "Ten dojem, který já jsem měl, je takový, že na většině věcí jsme schopni se shodnout," pronesl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Doladit je třeba i financování regionálního školství. Celkový pohled na problematiku školství má ale ANO i ČSSD stejný. "Ta shoda byla téměř absolutní. Respektive dolaďovali jsme jenom nějaké formulace," sdělil ministr školství v demisi Robert Plaga.

Obě strany chtějí snižovat i administrativní zátěž, řešit dvojí kvalitu potravin nebo podporovat aktivní zemědělce a živočišnou výrobu. "Toto jednání bylo jedno z nejjednodušších, protože jak s KSČM, tak se sociální demokracií panuje téměř 100% shoda," pochvaloval si místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Hlavní třecí plochou bude otázka financí a zejména daní. ANO nechce výběr daní měnit ani navyšovat a ČSSD bude dál přesvědčovat o svých plánech. Strany se shodly ale na zrušení karenční doby. "Dám jeden příklad toho, kdy naše jednání vedla k cíli - a to je dnešní rozhodnutí vlády podpořit proplácení prvních třech dnů nemocenské," potvrdil předseda ČSSD Jan Hamáček. Zaměstnavatelé by vypláceli nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci. Nyní proplácejí 4. až 14. den.